Gemälde plötzlich Millionen wert: „Völlig übersehen und ignoriert“

Ein Gemälde vervielfachte seinen Wert jetzt auf einen Schlag: Es soll sich um ein echtes Rembrandt-Werk handeln. Zudem eines mit „besonderer Bedeutung“.

London/New York – Es ist der Traum aller Sammler: Ein Stück entpuppt sich als echtes Meisterwerk und ist plötzlich viel mehr Geld wert, als gedacht. Zu einem extremen solchen Fall ist es jetzt in der Kunst-Welt gekommen. Ein Gemälde, das vor knapp zwei Jahren noch auf knapp 15.000 US-Dollar (141418 Euro) geschätzt worden war, könnte nun bei einer Auktion bis zu 18 Millionen Dollar erzielen, wie CNN berichtet.

Das Gemälde trägt den Titel „Die Anbetung der Könige“ und zeigt den Besuch der heiligen drei Könige bei Jesu Geburt. Grund für die enorme Wertsteigerung: Laut einer neuen Experteneinschätzung soll es sich bei dem Bild um ein Original-Werk des niederländischen Künstlers Rembrandt handeln.

Echtes Rembrandt-Gemälde? Käufer hatten offenbar guten Riecher

Das Werk war 1955 von einem Sammler in Amsterdam erworben worden und verschwand damit mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit. 1985 wurde es dann an eine deutsche Familie verkauft, die es dann vor knapp zwei Jahren von Christie‘s in Amsterdam verkaufen ließ. Zu diesem Zeitpunkt schrieben die Experten des Auktionshauses das Gemälde dem Kreis um Rembrandt zu. Man ging also davon aus, dass das Bild von einem Schüler Rembrandts oder einem ihm nahestehenden Künstler gemalt worden war. Christie‘s schätzte den Wert dadurch auf 10.000 bis 15.000 Dollar.

Dennoch bezahlte ein anonymer Käufer damals aber ganze 860.000 Euro (908.000 Dollar) – also knapp das Fünfzigfache des geschätzten Werts.

Der Käufer wiederum gab das Gemälde an das Auktionshaus Sotheby‘s, das 18 Monate lang daran forschte, um den Wert zu bestimmen. Dazu wurden Röntgen- und Infrarotaufnahmen angefertigt sowie intensiv mit führenden Rembrandt-Gelehrten gesprochen. Diese Experten schreiben das Bild nun Rembrandt selbst zu und sprechen sogar von einem „Werk von großer Bedeutung“, wie es in dem Bericht von CNN heißt.

Kunstwelt überrascht: Experten schätzen Gemälde neu – „besonders bedeutsam“

Denn während die meisten Werke, die in den letzten 30 Jahren versteigert worden waren, Porträts oder Figurenköpfe waren, zeigt „Die Anbetung der Könige“ eine Gruppenszene. Bei Sotheby‘s spricht man von einer „fantastischen Gelegenheit“ in der Kunstwelt. George Gordon, ein führender Sotheby‘s-Mitarbeiter sagt zu CNN: „Ich würde sagen, dass es besonders bedeutsam ist, weil es unser Verständnis von Rembrandt zu diesem entscheidenden Zeitpunkt seiner Entwicklung und Karriere erweitert, als er offensichtlich sehr ehrgeizig war und sich als Künstler sehr schnell entwickelte.“

Nach Meinung des Auktionshauses malte Rembrandt das Bild zu Beginn seiner Karriere, etwa im Alter von 22 Jahren, um das Jahr 1628.

Doch ganz überraschend kommt die Wende für echte Kenner offenbar nicht. Denn das Werk war dem Bericht nach schon in den 1950er Jahren von führenden Gelehrten als Rembrandt-Original bezeichnet worden. 1960 jedoch nannte ein einzelner Kunsthistoriker, der das Bild demnach nur von einer Schwarz-Weiß-Fotografie gekannt haben soll, es als Werk aus dem Kreis um Rembrandt und er ließ es aus dem von ihm erstellten Werkverzeichnis löschen. Danach wurde das Gemälde laut Sotheby‘s in der Literatur „völlig übersehen und ignoriert“. Der Käufer vor knapp zwei Jahren hatte offenbar zumindest eine Ahnung, zahlte er doch deutlich mehr als den damaligen Schätzpreis.

Unterdessen wurde ein bedeutendes Franz-Marc-Gemälde in Millionen-Wert kürzlich schlicht verschenkt. (rjs)