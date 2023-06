Plötzlicher Herztod fordert 65.000 Opfer jährlich: So erkennen Sie die Gefahr

Mit Aufklärung will eine Initiative der Deutschen Herzstiftung erreichen, dass Angehörige von Opfern des plötzlichen Herztodes Alarmzeichen des eigenen Körpers frühzeitig erkennen.

München/Frankfurt – 65.000 Deutsche sterben jährlich an plötzlichem Herztod. Ihre Angehörigen sind oft auch gefährdet – ohne dies zu wissen. Eine Initiative der Deutschen Herzstiftung will das ändern, um Leben zu retten. Denn in den betroffenen Familie werden oft Alarmzeichen nicht erkannt. Dabei kann man Herzen mit erblicher Erkrankung oft mit einfachen Maßnahmen schützen.

Plötzlicher Herztod: Oft fallen ihm relativ junge Menschen zum Opfer

Man nennt ihn auch den Sekundentod. „Es sind statistisch 178 Tote pro Tag und die Dunkelziffer ist hoch“, sagt Professor Thomas Voigtländer, Vorsitzender der Deutschen Herzstiftung. „Der plötzliche Herztod ist die häufigste Todesursache außerhalb von Krankenhäusern“, betont er. Das Problem für die Kardiologen: Oft werden die Toten nicht obduziert. So werden vererbte Herzkrankheiten oft nicht entdeckt. Zum Schaden für die Angehörigen. Denn liegt eine vererbbare Herzerkrankung vor, dann tragen sie ein 50-prozentiges Risiko in sich, ebenfalls betroffen zu sein und einen plötzlichen Herztod zu erleiden.

Dieser jähe Tod trifft übrigens nicht nur ältere Menschen: In rund 40 Prozent der Fälle sterben relativ junge Menschen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren. „Dass auch junge Menschen Opfer sein können, wissen viele nicht“, bedauert die Molekularbiologin Prof. Silke Kauferstein. Sie leitet das Zentrum für plötzlichen Herztod am Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Frankfurt am Main. Sie erklärt: Ursachen des Herztodes im jungen Alter seien neben angeborenen Herzfehlern, Veränderungen der Herzkranzgefäße (Koronaranomalien), Herzmuskelentzündung (Myokarditis) vor allem genetisch bedingte Herzerkrankungen.

Vererbbare Herzerkrankungen sind in der Bevölkerung oft wenig bekannt

„Leider aber sind viele vererbbare Herzerkrankungen in der Bevölkerung weit weniger bekannt als zum Beispiel der sehr viel seltenere Stoffwechseldefekt Mukoviszidose“, sagt Kauferstein. Dabei kommt das Long-QT-Syndrom, bei dem die Reizübertragung im Herzen gestört ist, doppelt so häufig vor wie Mukoviszidose. Einer von 2000 Menschen erkrankt am Long-QT-Syndrom, das wegen der verlangsamten Reizübertragung zu gefährlichen Herzrhythmusstörungen führen kann. Kauferstein hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, hier aufzuklären: „Vererbbare Herzdefekte müssen nicht schicksalhaft zum Tod führen.“ Zwar verlaufen die Herzerkrankungen oft lange Zeit ohne eindeutige Beschwerden. Aber deshalb sei es umso wichtiger, die Bevölkerung über die Alarmsignale zu informieren. „Das sind zum Beispiel unklare Ohnmachtsanfälle. Oft werden solche Warnsignale nicht erkannt.“

Ein plötzlicher Herztod ist dann gegeben, wenn ein Mensch innerhalb einer Stunde nach den ersten Symptomen stirbt, erklärt Professor Thomas Voigtländer. Blieb der Tod unbeobachtet, dann gilt als plötzlicher Herztod, wenn jemand 24 Stunden vor seinem Tod noch lebend gesehen wurde und an keiner anderen nicht das Herz betreffenden Erkrankung litt. (Susanne Sasse)

Die Alarmsignale Ohnmachtsanfälle und kurze Verluste des Bewusstseins (sogenannte Synkopen). Diese kommen oftmals bei besonderen Auslösern vor wie Stress, schriller Wecker oder sportliche Belastung. Krampfanfälle ohne eindeutige pathologische EEG-Befunde. Plötzliche ungeklärte Todesfälle in jungen Jahren in der Familie. Alarmsignale sind auch plötzliche Todesfälle im Wasser oder unerklärbare Autounfälle. Auch wenn es eine bekannte Epilepsie gibt, muss diese nicht die Ursache gewesen sein – dennoch an plötzlichen Herztod denken. Herzschwäche oder Herzschrittmacherpflichtigkeit vor dem 50. Lebensjahr.

Gefahr erkennen vor dem plötzlichen Herztod: Mehr Informationen

im Internet zur Initiative „Gemeinsam gegen den plötzlichen Herztod“: https://herzstiftung.de/junge-herzen-retten

Auch Sportler sind betroffen: Präventive sportmedizinische Untersuchungen senken das Risiko

Auch Sportler sind betroffen, Amateure häufiger als Profis. dennoch passiert es auch immer wieder vor laufenden Kameras, dass das Herz eines Profisportlers plötzlich stillsteht. So zum Beispiel am 21. Juni 2021, als Christian Eriksen beim Gruppenspiel der EURO 2020 zwischen Dänemark und Finnland zusammenbrach. Eine sofortige Herzdruckmassage, gekoppelt mit weiteren Maßnahmen, rettete sein Leben.

Andere Spieler hatten nicht so viel Glück und starben. Dabei sind die Profis viel besser überwacht als die Hobbysportler, sagt Professor Tim Meyer, Chefmediziner der Deutschen Fußballbunds und der UEFA. Er rät zu präventiven Herzuntersuchungen bei Amateursportlern. „Vor allem bei Freizeitsportlern höheren Alters und Wiedereinsteigern erhöhen ungewohnt hohe Belastungsintensitäten das Risiko eines plötzlichen Herztodes“, sagt er. In Italien, wo alle Amateursportler, die an Wettkämpfen teilnehmen, untersucht werden, habe dies die Zahl der plötzlichen Herztode deutlich gesenkt.