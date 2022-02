POCO: Gründung, Standorte, Öffnungszeiten – alle Infos zum Möbelhaus

Daten und Fakten zum Möbelhaus

+ © IMAGO / Horst Galuschka Möbeldiscounter POCO © IMAGO / Horst Galuschka

Der Möbeldiscounter POCO erwirtschaftet mit günstiger Einrichtung und Wohnaccessoires jährliche Umsätze in Milliardenhöhe. Das Möbelhaus verfügt über Standorte in ganz Deutschland, in europäischen Nachbarländern und in Übersee.

Bergkamen/Hardegsen – Rund 125 Einrichtungsmärkte betreibt POCO in Deutschland sowie in den Niederlanden, Polen und Australien. Der Möbeldiscounter verfügt über ein vielfältiges Sortiment und erzielt damit Milliardenumsätze; für das Jahr 2018 meldete die Unternehmensleitung eine Summe von 1,6 Milliarden Euro. Mehr als 8.000 Mitarbeiter sind für POCO in den Filialen und Lagern tätig.

POCO: Gründung und Geschichte des Möbeldiscounters

Hinter dem Möbeldiscounter POCO steckt der Kaufmann Peter Pohlmann. Daher rührt auch der Unternehmensname: Er steht für Pohlmann & Co. Den ersten Einrichtungsmarkt eröffnete dieser im Jahr 1989 im westfälischen Ahlen. In den folgenden Jahren kamen regelmäßig neue Filialen hinzu. Zehn Jahre nach der Gründung erzielte POCO einen Umsatz von 271 Millionen D-Mark. Schwerpunkt der Aktivitäten war in den Anfangsjahren vor allem Pohlmanns Heimat-Bundesland Nordrhein-Westfalen und dort insbesondere der Ballungsraum Rhein-Ruhr.

Weitere Bundesländer folgten ab 2003. Der erste Markt außerhalb Nordrhein-Westfalens öffnete in Hannover, es folgten Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen sowie Schleswig-Holstein und schließlich alle weiteren Länder.

Seit 2015 ist POCO auch international vertreten. In jenem Jahr expandierte man in die Niederlande, später fasste das Unternehmen in Polen Fuß. Darüber hinaus gibt es eine Filiale in Australien, die unter dem Namen POCO Super Home Market agiert.

POCO: Zusammenschluss mit Domäne

Die heutige POCO Einrichtungsmärkte GmbH entstand durch den Zusammenschluss mit den Domäne Einrichtungsmärkten. Diese wurden 1972 als Teppich Domäne Harste GmbH & Co. KG gegründet. Zunächst konzentrierten sich die Gründer Karl-Heinz Rehkopf und Rainer Wunderlich auf den Verkauf von Teppichen aus Überproduktionen, später kamen Baumarkt-Artikel und Heimtextilien hinzu. Im Jahr 1986 gingen Rehkopf und Wunderlich getrennte Wege. Ersterer spezialisierte sich auf Bodenbeläge, sein Unternehmen firmiert heute als tedox KG. Wunderlich fokussierte sich dagegen zunehmend auf die Produktion und den Verkauf von Möbeln in den neu gegründeten Domäne Einrichtungsmärkten.

Das passte zum Portfolio von POCO. So schloss man sich im Jahr 2002 zunächst zu einer Einkaufsgemeinschaft zusammen. Mittlerweile gehörte Domäne in Teilen der XXXLutz-Gruppe, die ihre Anteile 2008 an POCO veräußerte. Zum 1. Januar 2008 gründete man die POCO-Domäne-Holding GmbH. Durch das Filialnetz von Domäne und der ebenfalls zu XXXLutz gehörigen Möbelix Märkte erlangte das neue Unternehmen eine bundesweite Präsenz.

Von 2008 bis 2012 agierte dieses unter dem Markennamen POCO Domäne. Das beginnende Auslandsgeschäft machte einen Namenswechsel notwendig: Das Management fand den Umlaut im Firmentitel nicht angebracht für die internationale Expansion und darüber hinaus zu lang. Seit 2012 lautet der Markenname POCO, das Unternehmen firmiert unter der POCO Einrichtungsmärkte GmbH.

POCO: Heutige Unternehmensstruktur

Ab 2008 gehörte die POCO-Domäne-Holding GmbH zu 50 Prozent dem Steinhoff-Konzern mit Sitz in Amsterdam und operativer Zentrale in Johannesburg/Südafrika. Weitere 50 Prozent gingen an die Eigentümerfamilie von XXXLutz. Die Besitzansprüche um den Möbeldiscounter führten seitdem immer wieder zu internen Diskussionen. Bereits im Jahr 2015 versuchte Steinhoff, die Anteile komplett zu übernehmen, was jedoch gerichtlich untersagt wurde. Drei Jahre später, im April 2018, verkaufte Steinhoff POCO vollständig an XXXLutz. Berichten zufolge brachte dem Konzern dies 260 Millionen Euro ein.

Der Möbeldiscounter wird seitdem als eigenständige Unit innerhalb des Unternehmensverbunds geführt. Es verfügt auch über eine eigene Geschäftsführung. Diese besteht aus Dr. Hans-Ralf Großkord, der ehemals zu den Domäne Märkten gehörte, und Thomas Stolletz von POCO. Im selben Jahr verließ der Gründer Peter Pohlmann das Unternehmen.

POCO machte in den Medien durch verschiedene Werbespots von sich reden. So war zwischen 2011 und 2017 Daniela Katzenberger das Werbegesicht des Möbeldiscounters. Ihr folgten der Comedian Markus Maria Profitlich und die Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze. 2019 wurde Kunze zum Gesicht einer Videoserie. In „Janine – mein Platz im Leben“ dreht sich alles um den Alltag eines Verkäufer-Teams von POCO. Insgesamt wurden sechs Folgen gedreht.

POCO: Die Filialen im Überblick

POCO verfügt heute über ein bundesweites Netz an Filialen sowie einen Onlineshop. Niederlassungen befinden sich außerdem in Enschede (Niederlande) und Breslau/Wrocław in Polen. In folgenden deutschen Bundesländern und Städten gibt es Filialen von POCO:

Bayern:

Altötting

Amberg

Augsburg

Deggendorf

Donauwörth

Eching

Gersthofen

Ingolstadt

Kempten

Kitzingen

Landsberg

Landshut

München (2x)

Neu-Ulm

Nürnberg (2x)

Regensburg

Wassertrüdingen

Weiden

Würzburg

Baden-Württemberg:

Biberach

Böblingen

Eningen

Fellbach

Friedrichshafen

Göppingen

Heilbronn

Mannheim

Pforzheim

Singen

Stuttgart-Bad Cannstatt

Berlin:

Adlershof

Britz

Kreuzberg

Lankwitz

Marzahn

Spandau

Wedding

Waltersdorf

Brandenburg:

Frankfurt/Oder

Schwedt

Bremen:

Habenhausen

Hamburg:

Altona

Wandsbek

Harburg

Hessen:

Eschborn

Frankfurt

Kassel

Petersberg

Viernheim

Weiterstadt

Wetzlar

Mecklenburg-Vorpommern:

Neubrandenburg

Rostock

Niedersachsen:

Bardowick

Braunschweig

Dinklage

Hannover (2x)

Hildesheim

Leer

Oldenburg

Osnabrück-Fledder

Salzbergen

Stade

Wilhelmshaven

Nordrhein-Westfalen:

Aachen

Ahlen

Arnsberg

Bergkamen

Bielefeld

Bochum

Bonn

Bottrop

Dorsten

Dortmund

Duisburg

Düren

Essen

Gelsenkirchen

Goch

Hagen

Iserlohn

Kaarst

Kerpen

Köln (2x)

Krefeld

Kreuztal

Löhne

Lüdenscheid

Lüdinghausen

Minden

Mönchengladbach

Monheim

Münster

Oberhausen

Paderborn

Rheda-Wiedenbrück

Wesel

Wülfrath

Wuppertal

Rheinland-Pfalz:

Görgeshausen

Kaiserslautern

Koblenz

Mainz

Trier

Saarland:

Homburg

Saarlouis

Sachsen:

Chemnitz

Dresden (2x)

Leipzig

Zwickau

Sachsen-Anhalt:

Dessau

Magdeburg

Schleswig-Holstein:

Halstenbek

Kiel

Lübeck

Neumünster

Thüringen:

Erfurt

Nobitz

Nordhausen

Die Öffnungszeiten variieren von Standort zu Standort. In der Regel öffnen die POCO-Möbeldiscounter um 10 Uhr und schließen um 20 Uhr. Einige Märkte sind bis 19 Uhr geöffnet.

POCO: Das Sortiment

Der Möbeldiscounter POCO bietet in seinen Filialen eine breite aufgestellte Produktpalette aus zahlreichen Kategorien an. Dazu gehören neben Möbeln für unterschiedliche Einrichtungsbereiche auch weitere Artikel. Insbesondere sind Accessoires, Wohntextilien, Leuchten, Leuchtmittel und Bodenbeläge Bestandteile des Sortiments von POCO.

Für die folgenden Wohnbereiche bietet der Möbeldiscounter Einrichtungsgegenstände, Dekoration und Wohntextilien an:

Arbeitszimmer und Büros

Kinder-, Jugend- und Babyzimmer

Badezimmer

Essbereiche

Flur und Diele

Schlafräume

Wohnräume

Im Küchenstudio von POCO werden komplette Einbauküchen, separate Module, Elektrogroß- und -kleingeräte sowie frei geplante Küchen angeboten. Das Küchen-Sortiment im Überblick:

Einbauküchen

Mitnahmeküchen

Anstellprogramme / Einzelmodule

Einbau- und Stand-Elektrogeräte

Spülen

Dunstabzugshauben

Armaturen

Beleuchtungslösungen für Küchenbereiche

Tische, Bänke und Stühle

Kleinelektrogeräte

POCO: Weitere Produkte und Einrichtungslösungen

Neben Möbeln und Küchen umfasst das Sortiment von POCO weitere Bereiche. So zählen auch Leuchten und das passende Zubehör zum Angebot. Die folgenden Kategorien sind neben vielen weiteren Lichtlösungen verfügbar:

Decken- und Pendelleuchten

Wandleuchten

Kinderzimmerleuchten

Möbelbeleuchtung

Des Weiteren bietet der Möbeldiscounter saisonale Lichtlösungen an. Zu diesen gehören unter anderem Weihnachtsbeleuchtungen sowie weitere Dekoartikel für die festliche Jahreszeit. Auch wasserfeste Lampen für den Einsatz in Außenbereichen werden angeboten. Mit einem Schutz vor Feuchtigkeit sind darüber hinaus Badezimmerleuchten ausgestattet.

Ein Teil der heutigen POCO Einrichtungsmärkte GmbH fokussierte sich vor dem Zusammenschluss auf den Verkauf von Bodenbelägen. Das entsprechende Produktangebot ist bis heute in den Filialen und im Onlineshop verfügbar. So findet man dort die folgenden Varianten:

Lang- und Hochflorteppiche

Kinder- und Spielteppiche

Läufer

POCO: Dekoartikel und Accessoires

Der Möbeldiscounter bietet über das klassische Möbelangebot hinaus Dekorationsartikel, Wohntextilien und Haushaltshelfer an. Die wichtigsten Dekoartikel:

Wanddekoration wie Bilder, Poster und Rahmen, Fototapeten und Wandsticker

Spiegel

Sicht- und Sonnenschutzlösungen (Rollos, Jalousien, Plissees)

Kissen

Die folgenden Haushaltsartikel gehören ebenfalls zum Sortiment:

Geschirr

Gläser

Besteck und -sets

Töpfe und Pfannen

Heimtextilien runden das Produktportfolio von POCO ab. Der Möbeldiscounter hat hier ein ähnlich vielfältiges Angebot wie für die weiteren Kategorien. Dies ist eine Auswahl der hier verfügbaren Artikel:

Fertiggardinen und Meterware

Geschirr-, Dusch- und Handtücher

Polsterstoffe

Wachstücher

Tischwäsche, insbesondere Tischdecken, -läufer und Platzsets

Passend zu Vorhängen und Gardinen stehen Stangen, Schienen und andere Befestigungssysteme zum Kauf.