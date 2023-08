Rauchsäule bis Ibiza zu sehen: Luxus-Yacht fackelt vor Mallorca ab

Von: Stella Henrich

Eine Yacht steht vor Formentera in Flammen. Eine meterhohe Rauchwolke ist bis Ibiza zu sehen. Das Boot soll dem spanischen Pokerspieler Diego Gomez Gonzalez gehören.

Formentera ‒ Eine teure Luxusyacht liegt in einer Bucht vor der spanischen Insel Formentera. Sie schaukelt im Wasser. Doch die Bilder der 26 meterlangen Yacht, die jetzt im Internet auftauchen, sind beängstigend. Meterhoch schlagen die Flammen aus, eine dunkle schwarze Rauschwolke steigt in den Himmel. Augenzeugen berichten, dass das Feuer bis nach Ibiza zu sehen war. Das berichtet mallorcamagazin.com. Etliche „schaulustige“ Zeugen haben die Szenen mit ihren Handykameras gefilmt. Ein Film ist jetzt bei TikTok aufgetaucht, wie dieses Video zeigt. Das Feuer verwandelte das Boot in einen schwimmenden Feuerball.

Yacht vor Formentera ausgebrannt: 17 Passagiere gerettet

Auf dem Schiff sollen fünf Besatzungsmitglieder und zwölf Passagiere gewesen sein. Sie retteten sich - leicht bekleidet mit Badehose und Bikini - über Beiboote, berichtet ibiza-heute.de. Ein Besatzungsmitglied erlitt leichte Verbrennungen und musste ins Krankenhaus. Ereignet hat sich das Feuer-Drama am Samstagabend (12. August) gegen 18 Uhr vor dem Restaurant Tiburon. In wenigen Minuten soll das Millionen teure Schiff lichterloh in Flammen gestanden haben. Rettungsboote schleppten die Yacht weg von den anderen Booten, um Schlimmeres zu verhindern.

Das Schiff, das teilte das Küstenamt Formentera mit, gehört dem spanischen Profi-Pokerspieler Diego Gómez González, der in Spielerkreisen unter seinem Spitznamen „der Löwe“ bekannt sein soll. Er er an Bord bei Feuerausbruch war, ist derzeit nicht bekannt. Exakt vor einem Jahr war bereits eine Luxus-Yacht vor Formentera in Flammen aufgegangen. Am 13. August 2022 brannte die 45 Meterlange Aria SF aus, die dem italienischen Geschäftsmann Paolo Scudieri gehörte. Gefiilmt hatte das Inferno damals die Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker, Lilly Becker.

Flammen-Inferno bis Ibiza zu sehen: Auch Leonardo DiCaprio hielt sich zuvor im Gebiet auf

Laut dem Mallorcamagazin war erst vor wenigen Tagen der US-Schauspieler Leonardo DiCaprio in dem Gebiet zu sehen, wo er angeblich auf verschiedenen Partys gesichtet wurde. In der Vergangenheit war der Hollywood-Star mehrfach auf der Balearen-Insel zu Besuch. Er wurde mit dem Film „Titanic“ von James Cameron im Jahr 1997 zum international bekannten Star.

