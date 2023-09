Polizei entdeckt drei tote Neugeborene in Polen – „Jeder sprach darüber, dass der Vater mit den Töchtern schläft“

Von: Teresa Toth, Karolin Schäfer

Teilen

Im Keller eines Einfamilienhauses in Polen entdeckt die Polizei drei Leichen von Neugeborenen. Gegen eine Frau und einen Mann wird wegen Mordes und Inzest ermittelt.

Update vom 17. September, 17.25 Uhr: Polnische Medien haben neue Details zum Mordfall dreier Neugeborener veröffentlicht. Demnach sei es in dem polnischen Dorf Czerniki, südwestlich von Danzig, bekannt gewesen, dass der 54-jährige Angeklagte ein Verhältnis zu seinen Töchtern hatte. „Jeder sprach darüber, dass der Vater mit den Töchtern schläft“, erklärte ein Dorfbewohner dem polnischen Blatt Fakt.pl. Seine Frau sei bereits vor vielen Jahren gestorben.

Die Polizei geht aktuell von Mord und Inzest aus. © Adam Warzawa/dpa

Mit seiner 20-jährigen Tochter, mit der er ebenso wie mit einer weiteren Tochter mehrere Kinder gezeugt haben soll, habe er als Paar zusammengelebt. Sie habe ihn „wie einen Gott betrachtet“, berichteten Dorfbewohner. Die Staatsanwaltschaft hat sowohl gegen den Mann als auch gegen seine Tochter Anklage wegen Mordes und Inzest erhoben.

Tote Säuglinge in polnischem Dorf gefunden: „Sie waren im Keller begraben“

Update vom 16. September, 22.04 Uhr: Im Keller eines heruntergekommenen Hauses wurden drei Leichen von Neugeborenen entdeckt. Gegen die Frau und mutmaßliche Mutter wird nun wegen Inzests und zweifachen Mordes an Neugeborenen ermittelt, gegen den Mann und Vater der Frau wegen zweifachen Inzests sowie dreifachen Mordes an Neugeborenen. Der 54-Jährige soll auch mit einer weiteren Tochter eine Inzest-Beziehung gehabt haben. Aus diesem Verhältnis stammt eines der gefundenen Kinder, berichtete die dpa.

Die Polizei hatte am Freitag zunächst zwei tote Säuglinge gefunden. „Sie waren im Keller begraben. Dort gab es keinen Fußboden, sondern gestampften Lehm, sodass sie ausgegraben werden konnten. Die Leichen befanden sich in verschiedenen Stadien der Verwesung“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der polnischen Boulevardzeitung Fakt. Die dritte Leiche entdeckten die Ermittler am Samstagmorgen.

Aufmerksam wurde die Polizei auf die Familie über einen Hinweis an das Sozialamt. Arbeitskolleginnen der 20-Jährigen hätten vor einiger Zeit vermutet, dass die schwanger gewesen sei, berichtete eine Frau aus dem Nachbarsdorf der Zeitung. Vor drei Wochen habe sie Urlaub genommen. Als sie nach einer Woche wieder bei der Arbeit erschien, habe sie einen erschöpften Eindruck gemacht, Fragen nach einem Kind aber zurückgewiesen.

Drei tote Neugeborene in Polen gefunden: Polizei geht von Mord und Inzest aus

Update vom 16. September, 20.12 Uhr: In Polen hat die Polizei drei tote Neugeborene in einem Keller entdeckt. Die mutmaßliche Mutter sowie der Vater der 20-jährigen Frau wurden verhaftet. Beide werden wegen Mordes und Inzest angeklagt.

In der Nähe der polnischen Stadt Danzig finden Ermittler drei tote Neugeborene in einem heruntergekommenen Haus. © Adam Warzawa/dpa

Vater und Tochter sollen jahrelang als Paar zusammen gewesen sein. Der Mann soll seiner Tochter den Kopf rasiert haben, damit sie nicht für andere Männer attraktiv sei, erzählten Nachbarn dem Nachrichtenportal Fakt.pl. In einem Video des Nachrichtenportals ist zu sehen, dass die Familie offenbar in ärmlichen Verhältnissen in einem verwahrlost und nahezu baufällig wirkenden Haus lebte. Auch mit einer anderen Tochter soll der 54-Jährige eine Inzest-Beziehung geführt haben.

Erstmeldung vom 16. September, 16.37 Uhr: Danzig – Die Polizei hat in Polen einen schockierenden Fund gemacht: Beamte haben im Keller eines Einfamilienhauses in der nordpolnischen Woiwodschaft Pommern nahe der Ostsee die Leichen von drei Neugeborenen gefunden. Dabei handelte es sich womöglich um Inzest.

Drei tote Neugeborene in Polen entdeckt: Mutter wird wegen Mordes angeklagt

Eine 20-jährige Frau wird infolgedessen wegen Mordverdacht angeklagt, ein 54-jähriger Mann wurde festgenommen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft am Samstag (16. September) der Nachrichtenagentur PAP. Wie der polnische Sender TVN24 berichtete, droht der mutmaßlichen Mutter eine lebenslange Haftstrafe.

Ein totes Baby soll bereits am Freitag (15. September) in der Ortschaft Czerniki – südwestlich von Danzig – gefunden worden sein. Während der weiteren Durchsuchung des Hauses entdeckte die Polizei in der Nacht zu Samstag dann eine weitere Leiche im fortgeschrittenen Verwesungsstadium.

Hintergründe unklar: Polizei entdeckt drei tote Neugeborene in Polen – Verdacht auf Inzest

Auf den dritten toten Säugling stießen die Einsatzkräfte am Samstagmorgen. Die Hintergründe des Falls waren zunächst unklar. Wie das polnische Nachrichtenportal Onet berichtete, soll es sich bei der 20-Jährigen um die Mutter der toten Kinder sowie den Vater der Frau gehandelt haben. Die Geburt des ersten Neugeborenen soll etwa vor drei Wochen stattgefunden haben.

Dem Portal zufolge wird die Frau derzeit verhört. „Der Mann wird als nächstes vernommen“, zitierte Onet den Staatsanwalt. Bei einem Flug nach Istanbul wurde kürzlich eine Leiche im Fahrwerk entdeckt. (kas/dpa)