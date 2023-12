Auf dem Weg zur Hochzeit der Tochter im Stau: Mutter ruft Polizei und bekommt überraschende Hilfe

Von: Kai Hartwig

Die Hochzeit der eigenen Kinder will man nicht verpassen. Der Mutter einer Braut drohte genau dieses Szenario – dann schritt die Polizei ein.

Wörth – Die Hochzeit gilt für viele Menschen als der schönste Tag des Lebens. Im Kreise der Liebsten aus Familie und Freundeskreis geben sich zwei Personen das Ja-Wort und feiern dies anschließend entsprechend. Ein Paar in Rheinland-Pfalz vermählte sich kürzlich im Ort Jockgrim nahe der Grenze zu Baden-Württemberg. Doch es gab ein Problem.

Auf dem Weg zur Hochzeit der Tochter: Mutter steckt nach Unfall im Stau fest

Denn die Mutter der Braut wurde auf dem Weg zur Hochzeit ihrer Tochter aufgehalten. Laut einem Bericht der Polizeiinspektion Wörth ereignete sich am frühen Freitagabend (15. Dezember) ein Unfall auf der Bundesstraße 9. Verwickelt in den Crash waren demnach zwei Fahrzeuge. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, konnten aber durch das Deutsche Rote Kreuz versorgt werden.

„Aufgrund dieses Unfalles musste die B 9 an der Anschlussstelle Jockgrim in Richtung Wörth komplett für eine längere Zeit gesperrt werden“, hieß es in dem Polizeibericht. Zudem bildete sich in Folge des Verkehrsunfalls ein großer Rückstau – ganz zum Leidwesen der Brautmutter.

Brautmutter droht Hochzeit ihrer Tochter zu verpassen – und ruft die Polizei

Auch sie stand offenbar in besagtem Stau und kam nicht mehr vorwärts. Kurzerhand entschied sich die verzweifelte Dame, die Polizei zu kontaktieren. „Es meldete sich auf der Wache eine Anruferin, die verzweifelt berichtete, dass ihre Tochter um 20 Uhr als Braut an einer Candellight Hochzeit in Jockgrim teilnimmt“, schilderte die Polizei den Vorfall: „Sie wolle unbedingt an der Zeremonie ihres Kindes teilnehmen.“

Um noch pünktlich zur Hochzeit zu kommen, fuhr die Polizei die Braut-Mutter am Stau vorbei. (Symbolbild) © Imago/Montage

Allerdings habe „die Sperrung auf nicht absehbare Zeit noch aufrechterhalten werden“ müssen, so die Polizei weiter. Daher habe man „die verzweifelte Anruferin aufgesucht“. Und kurzerhand das Problem der Brautmutter – sowie der anderen im Stau stehenden Personen – gelöst. „Die Verkehrsteilnehmer wurde vorsichtig per Polizeieskorte aus dem Stau geleitet, sodass die nun überglückliche Mutter noch rechtzeitig an der Trauung ihrer Tochter teilnehmen konnte“, gab die Polizei in ihrem Bericht an. Und schloß diesen passenderweise mit den Worten: „Polizei Wörth – dein Freund und Helfer.“

