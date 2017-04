Polizei findet vermisstes Mädchen bei Internetbekanntschaft

Kassel/Düsseldorf - Seit Montag fehlte von einer 15-Jährigen jede Spur. Nun wurde das Mädchen aufgespürt - bei einem 41-jährigen Mann, den sie übers Internet kennengelernt hatte.

Die Polizei hat eine vermisste 15-Jährige aus dem Landkreis Kassel bei einem Mann in Düsseldorf gefunden, mit dem sie über das Internet Kontakt hatte. Das Mädchen war seit Montag verschwunden.

Die Beamten fanden es am späten Freitagabend in der Wohnung des 41-Jährigen, wie hna.de berichtet. Es sei unversehrt angetroffen worden, offensichtlich sei es zu keinerlei Übergriffen gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei in Kassel am Sonntag. Mehrere Medien berichteten über den Fall.

Die Initiative zur Fahrt nach Düsseldorf ging laut den bisherigen Ermittlungen der Polizei von der 15-Jährigen aus. Sie habe sich freiwillig in Düsseldorf aufgehalten. Nach ihren Angaben hat sie den Mann im Internet kennengelernt und ist am Tag ihres Verschwindens direkt nach Düsseldorf gereist. Strafrechtliche Folgen für den Mann werden bisher nicht gesehen: „Er hat offensichtlich keine strafbaren Handlungen begangen - Stand jetzt“, sagte der Polizeisprecher.

Die umgehend nach dem Auffinden des Mädchens verständigten Eltern fuhren noch in der Nacht zum Samstag von Hessen nach Nordhrein-Westfalen. Sie nahmen ihre Tochter laut Mitteilung auf der Polizeiwache in Empfang.

