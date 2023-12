Frankreich unter Schock: Bub (15) erschießt Mutter und Vater – dann tötet er Hund und zündet alles an

Das Haus in Schutt und Asche, die Eltern tot: Die Tat eines Jungen aus dem Dorf Châteauvilain erschüttert ganz Frankreich. © Tom Masson/AFP

Der junge Valentin gesteht ein grausiges Verbrechen: Er hat seine Eltern getötet, den Hund umgebracht und das Haus angezündet. Frankreich ist bestürzt.

Grenoble – Die Medien nennen es „das Drama von Châteauvilain“. Ein 15-jähriger Junge hat seine Eltern erschossen, den Familienhund getötet und das Haus angezündet. In den Überresten des renovierten Bauernhauses entdeckten die Einsatzkräfte die beiden nahezu vollständig verbrannten Leichen. Sechs Tage nach dem Fund wurde der Teenager, Valentin, am Samstag, den 2. Dezember, in Gewahrsam genommen.

Schlimme Tat in Frankreich: Junge (15) tötet Eltern und zündet Haus an

Kurz darauf gab der Junge alles zu, meldet die Staatsanwaltschaft von Grenoble. „Ich bestätige, dass der junge Valentin den Gendarmen gestanden hat, der Mörder seiner Eltern zu sein“, so Staatsanwalt Éric Vaillant. Ein vergleichbarer Vorfall ereignete sich in Deutschland am Neujahrstag 2020.

Die Tat beschreibt Le Dauphiné Libéré wie eine Hinrichtung. Valentin soll aus nächster Nähe mit einem Gewehr auf seine Mutter (52) und seinen Vater (58) gefeuert haben. Das Gewehr war Eigentum seines Vaters, eines Ingenieurs und Sportschützen, der die Waffe zu Hause aufbewahrte. Nach der Tat tötete Valentin den Familienhund, setzte das Haus in Brand und floh mit dem Citroën Picasso seines Vaters. Sein älterer Bruder (17) und seine beiden Halbschwestern, die nicht mehr in der Region wohnen, bleiben unverletzt.

Teenager hatte gesundheitliche Probleme: „Der junge Mensch gin nicht mehr zur Schule, er war isoliert“

Seit dem Vorfall scheint die Zeit in Châteauvilain stillzustehen. 750 Menschen leben in dem Dorf, die Straßen sind menschenleer. Bürgermeister Daniel Gaude sagte, niemand hätte das Familiendrama vorhersehen können. Gegenüber Le Dauphiné Libéré spricht er von einer „sehr geschätzten, sorgenfreien Familie“. Der Vater war ehemaliger Stadtrat und für die Kantine der Kindertagesstätte zuständig, während die Mutter ein kleines Korbwarengeschäft führte.

Doch die Familie hatte mit „schwierigen Zeiten“ zu kämpfen, so Gaude. Valentin litt an Lyme-Borreliose. „Der junge Mensch ging nicht mehr zur Schule, er war isoliert“, berichtet Dorfbewohner Bruno Oliva der Nachrichtenagentur AFP.

„Es ist schrecklich. Dafür gibt es keine Worte“: Familiendrama erschüttert Dorf in Frankreich

Das Geständnis kam nicht überraschend. „Ich habe es geahnt, als wir erfahren haben, dass er geflohen ist“, sagt Oliva. Nun versucht das Dorf, die Ereignisse zu verarbeiten. Der Dorfbewohner berichtet: „Ich habe am Montag (27. November, d.R.) die Flammen gesehen, ich habe die Feuerwehrleute gehört. Es ist schrecklich. Dafür gibt es keine Worte. Alle reden im Dorf darüber.“

