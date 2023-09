Warum bremste ihr Audi nicht? Deutsche Italien-Urlauberin (32) soll drei Menschen getötet haben

Von: Moritz Bletzinger

Eine Deutsche soll in Norditalien mit ihrem Auto in eine Familie gerast sein und drei Menschen getötet haben. © Vigili del fuoco/dpa

Angelika H. aus Deutschland droht die Höchststrafe: Im Juli raste sie im Italien-Urlaub in eine Gruppe Fußgänger, drei Menschen starben.

Santo Stefano die Cadore – Ihr schwarzer Audi riss eine italienische Familie aus dem Leben. Am 6. Juli krachte Angelika H. mit ihrem Auto in eine Gruppe Fußgänger. Drei Menschen, darunter ein zweijähriges Kind, sind tot. Seitdem laufen die Ermittlungen und die Vorwürfe gegen die deutsche Italien-Touristin wiegen immer schwerer.

Tödlicher Unfall in Italien: Deutsche rast im Italien-Urlaub in Familie – schwere Vorwürfe gegen Audi-Fahrerin

Der Unfall ereignete sich in Santo Stefano di Cadora nahe der Grenze zu Österreich. Das Video einer Überwachungskamera zeigt den Wagen der 32-Jährigen: Wenige Augenblicke vor dem Crash schießt der Audi A3 in sichtbar überhöhter Geschwindigkeit die Straße entlang.

Angelika H. sitzt in U-Haft, das kann in Italien bis zu zwei Jahre dauern. Die Frage ist: War es Mord? H. konnte sich in einer ersten Befragung nicht an die Momente vor dem Unfall erinnern, später sprach sie von einem technischen Defekt.

Ingenieur entkräftet Aussage von deutscher Todesfahrerin: Bremsen des Audi haben funktioniert

Diese Ausrede hat ein Kfz-Sachverständiger jetzt widerlegt, berichtet die Bild. Ein Ingenieur habe der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass die Bremsanlage des Todeswagens einwandfrei funktioniere. Bremsspuren hat die Polizei am Unfallort trotzdem keine gefunden.

„Es war Mord auf offener Straße“, sagte der Großvater des getöteten Kleinkinds: „Sie hat meiner Tochter alle Angehörigen weggenommen.“ Und so lautet auch die Anklage in Italien. Damit ein Unfall mit Todesfolge als Mord eingestuft wird, muss ein fahrlässiges Verhalten mit Verletzung einer Straßenverkehrsregel oder Absicht nachgewiesen werden. (moe)