Polizei klärt Blumenhändler-Mord aus 1992 auf: DNA-Treffer führt nach Großbritannien

Von: Marcel Prigge

Nach Angaben der Polizei Hamburg kann ein Mordfall aus dem Jahr 1992 als aufgeklärt betrachtet werden. Vor mehr als 30 Jahren ist ein Blumenhändler in Hamburg-Horn getötet worden. (Montage) © Ole Spata/dpa/Imago

Nach drei Jahrzehnten ist der Mord an einem Blumenhändler in Hamburg aufgeklärt. Ein DNA-Treffer führte zu einem Tatverdächtigen in Großbritannien.

Hamburg – Ein lange erwarteter Ermittlungserfolg: Nach drei Jahrzehnten gilt ein Raubmord an einem Blumenhändler in Hamburg als gelöst. Ein DNA-Treffer führt zu einem Tatverdächtigen nach Großbritannien.

Wie die Polizei Hamburg erklärt, handele es sich bei dem Verdächtigen um einen 53-jährigen Mann aus Rumänien, der nach umfangreichen Nachforschungen in Großbritannien aufgespürt werden konnte. Gegen den Mann ist jetzt Haftbefehl vollzogen worden.

Polizei klärt Mord aus 1992 auf: Spuren führen zu 53-jährigen Mann in Großbritannien

Als der damals 60-jährige Opfer nicht wie üblich an seinem Blumenstand am Hauptbahnhof auftauchte, entdeckten ihn Familienmitglieder tot in seiner Wohnung in Hamburg-Horn.

Nach aktuellem Stand der Untersuchungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft Hamburg wurde der Blumenverkäufer in seiner Wohnung überfallen und dabei zunächst geschlagen, geknebelt und gefesselt. Im weiteren Verlauf soll der Verdächtige die Wohnung des Opfers durchsucht und die Tageseinnahmen aus dem Blumenverkauf gestohlen haben. Danach soll er den 60-Jährigen erdrosselt und unbemerkt geflohen sein. Trotz intensiver Nachforschungen konnte das Verbrechen damals zunächst nicht gelöst werden.

DNA-Spuren dank erneuter Untersuchung entdeckt: Treffer in italienischer Datenbank

In den nachfolgenden Jahren wurden die gesicherten Beweise mehrmals erneut forensisch untersucht und somit den technischen Innovationen beziehungsweise den verbesserten Standards angepasst. Dabei wurde eine fremde männliche DNA-Spur gesichert, die im Mai 2023 zu einem Treffer in der italienischen Datenbank führte.

Weitere umfangreiche Untersuchungen bestätigten den Verdacht gegen den heute 53-jährigen Rumänen, erklärt die Polizei weiter. Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin beim Amtsgericht Hamburg einen Haftbefehl gegen den Mann.

Beamte der Zielfahndung lokalisierten den Verdächtigen in Großbritannien, wo er am Mittwoch, 18. Oktober, von lokalen Polizisten festgenommen wurde. Die Auslieferung des Mannes steht noch aus.

Die Untersuchungen der Mordkommission und Staatsanwaltschaft sind noch im Gange.