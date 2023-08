Kurioser Einsatz in Österreich: Auf dem Weg zum Gipfel verlaufen – Polizei muss Bergsteiger retten

Der 22-Jährige wurde mit einem Hubschrauber zu einer Hütte geflogen. © EIBNER/EXPA/Juergen_Feichter via www.imago-images.de

Den falschen Gipfel hat ein 22-jähriger Bergsteiger im Salzburger Land erklommen. Als er wieder ins Tal wollte, musste er die Polizei um Hilfe rufen.

Mühlbach am Hochkönig – Die Alpinpolizei und die Bergretter in Österreich haben schon viele kuriosen Einsätze erlebt, doch dank eines jungen Bergsteigers aus Deutschland sind sie jetzt um eine Erfahrung reicher.

Der 22-Jährige hatte sich vorgenommen, den 2941 Meter hohen Gipfel des Hochkönig im Salzburger Pongau zu erklimmen. Vor allem für die Kondition kein einfaches Unterfangen. „Für den Aufstieg ist gute Kondition & Ausdauer ein absolutes Muss.“, heißt es auf Hochkoenig.at, der Tourismusseite der Region. Tatsächlich erklomm der 22-Jährige einen Gipfel, doch auf 2588 Metern ging es seltsamerweise nicht mehr weiter, oberhalb des Gipfelkreuzes gab es nur noch Luft.

Auf dem Gipfel in Österreich ging es einfach nicht mehr weiter

Des Rätsels Lösung: Der Jungalpinist war auf dem falschen Gipfel gelandet! Statt auf dem Hochkönig stand er am Donnerstag gut drei Kilometer Luftlinie entfernt auf der Torsäule (2588 Meter), ein sehr markanter Felsen, auf den man zeitweise klettern muss, mit Schwierigkeitsgrad II, aber es war der falsche Berg. „Auf dem Gipfel jedoch bemerkte er den Irrtum“, heißt es bei der Polizei Salzburg.

Also machte sich der junge Mann wieder an den Abstieg. Doch da machte er den nächsten Fehler: Er wählte die falsche Route und verstieg sich. Der 22-Jährige setzte einen Notruf ab. Der Bergsteiger wurde mit einem Hubschrauber der Polizei am Seil geborgen und am Hotel Arthurhaus auf 1500 Meter Höhe am Fuß des Hochkönigs wieder abgesetzt - in der Hoffnung, dass er sich dort am Parkplatz nicht mehr verläuft.

Weiterer Rettungseinsatz am selben Tag im Salzburger Land

Am selben Tag stürzte ein 53-jähriger deutscher Wanderer in der Nähe der Steineralm in Neukirchen am Großvenediger (ebenfalls Salzburger Land). Der Mann zog sich beim Abstieg Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste wegen des unwegsamen Geländes mit dem Rettungshubschrauber des Roten Kreuz Tirol geborgen werden. Er wurde ins Krankenhaus Schwaz in Tirol gebracht.

