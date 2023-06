Armbrustschütze schießt an Bahnhof in Peine plötzlich um sich: Ein Verletzter in Klinik

Von: Julia Volkenand

Polizei und Bundespolizei rückten zu einem Armbrustangriff in Peine aus. © dpa/Philipp Schulze

Ein Mann wurde im niedersächsischen Peine am Samstag von einem Armbrustschützen verletzt. Er begann wohl am Bahnhof um sich zu schießen.

Update vom 17. Juni, 19.01 Uhr: Noch sind die Hintergründe der Tat völlig unklar: In der niedersächsischen Kleinstadt Peine hat ein 29-Jähriger am Bahnhof mit einer Armbrust auf Passanten geschossen. Dabei wurde ein 22-jähriger Mann verletzt. Der mutmaßliche Täter soll nach bisherigen Erkenntnissen unter psychischen Vorerkrankungen leiden. Aufgrund seiner Bekleidung und seines ganzen Erscheinungsbildes sei auch ein rechtsmotivierter Hintergrund nicht auszuschließen, hieß es von der Polizei.

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) erklärte in einer Mitteilung, es werde Hinweisen auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund der Tat nachgegangen. „Jetzt gilt es, in alle Richtungen zu ermitteln und die Hintergründe dieser feigen Tat aufzuklären.“

Es sei dem entschlossenen Eingreifen der Einsatzkräfte zu verdanken, dass es nicht noch weitere Opfer gegeben habe, sagte die Ministerin. Die Polizeibeamtinnen und -beamten vor Ort hätten den Täter bereits wenige Minuten nach Eingang des ersten Notrufs überwältigen können.

Mit Armbrust angeschossen: Mann wird in Peine am Bahnhof angegriffen

Erstmeldung vom 17. Juni, 16.56 Uhr: Peine - Zu dramatischen Szenen kam es am Samstag (17. Juni) am frühen Nachmittag im niedersächsischen Peine. Ein 29-Jähriger schoss hier am Bahnhof mit einer Armbrust auf Passanten. Ein Mann wurde laut Aussage der Polizei von den Schüssen getroffen. Der Täter, der nach bisherigen Erkenntnissen unter psychischen Vorerkrankungen leiden soll, wurde festgenommen.

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Verletzungen sollen ersten Erkenntnissen nach nicht lebensbedrohlich sein. Laut einem Bericht der Bild hatte der Mann am Bahnhof auf einen Bus gewartet, als die Attacke begann. Er habe sich verletzt in das Bahnhofsgebäude gerettet, bevor die Rettungskräfte ihn erreichten, heißt es weiter.

Bereits um 13 Uhr gingen erste Notrufe ein, Polizei und Bundespolizei bündelten Kräfte. „Wir konnten schnell reagieren“, sagte ein Polizeisprecher. Der Bahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Wie die Braunschweiger Zeitung berichtet, rollt der Verkehr inzwischen wieder. Zum Motiv der Tat war zunächst nichts bekannt, die Einsatzkräfte gehen aber davon aus, dass der Täter sein Opfer zufällig ausgewählt habe, heißt es im Bericht.

Nicht der erste Armbrust-Angriff in Norddeutschland

Nicht zum ersten Mal kam es zu einem Armbrust-Angriff in der Region. Auch in Bremen kam es im Mai 2022 zu einer Attacke mit der Waffe. Ein Mann verletzte eine Bremer Schulsekretärin dabei schwer, er wurde später zu acht Jahren Haft und anschließender Unterbringung in einer Psychiatrie verurteilt.