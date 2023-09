Polizei sucht „stylische“ Kaufland-Diebin – sie schlug schon mehrfach zu

Von: Kai Hartwig

Diebe versuchen oft, nicht aufzufallen, um ungestört zuschlagen zu können. Eine mutmaßliche Täterin hielt das in Kaufland-Filialen anders. Die Polizei nennt Details.

Homburg – Im Saarland treibt eine auffällig gekleidete mutmaßliche Diebin ihr Unwesen. Die Polizei in Homburg sucht nach einer Frau, die bereits mehrfach in verschiedenen Kaufland-Filialen in der Umgebung zugeschlagen haben soll. Die Beute: Geldbeutel argloser Kundinnen und Kunden.

Polizei sucht „stylische“ Kaufland-Diebin – sie schlug schon in mehreren Filialen zu

Nach Erkenntnissen der ermittelnden Polizeibeamten hat die „bislang unbekannte Tatverdächtige am 26. Juni 2023 einen Geldbeutel aus der Einkaufstasche der Geschädigten, die im Kaufland einkaufen war“ entwendet. Die Polizei weiter: „Anschließend hob die unbekannte Tatverdächtige 145 Euro an einem Geldautomaten ab. Die unbekannte Tatverdächtige entwendete bereits Geldbeutel im Kaufland in Oppenheim als auch in Frankenthal.“

Die Polizei in Homburg fahndet nach dieser Frau. Sie wird verdächtigt, in mehreren Kaufland-Filialen Diebstähle begangen zu haben. © Montage: IPPEN.MEDIA/Oliver Berg/dpa/Polizei

Dabei trat die Frau immer modisch gekleidet in Erscheinung, wie das Fahndungsfoto der Polizei beweist. Zu erkennen ist auf dem Polizeifoto eine vermutlich noch recht junge Frau mit grauer Mütze und einer großen Sonnenbrille im Stil edler Designer. Dazu trägt sie eine zerrissene Jeans, ein weißes T-Shirt mit Blumenaufdruck und weiße Sneaker.

Öffentliche Fahndung soll mutmaßliche Täterin dingfest machen

Trotz dieser auffälligen Erscheinung konnte die mutmaßliche Serientäterin bislang noch nicht dingfest gemacht werden. Die Ermittlungen führten bislang zu keiner Festnahme, daher entschloss sich die Polizei nun zur öffentlichen Fahndung. Diese wurde nun gerichtlich genehmigt, samt Verwendung des Fahndungsfotos.

Die Polizei gab an, dass mögliche Zeuginnen und Zeugen sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Homburg wenden können – unter der Rufnummer 06841/1060.

Derweil konnte die Münchner Polizei kürzlich eine Diebin fassen. Ihr wurde zum Verhängnis, dass sie sich nach ihrer Tat nicht gerade zurückhaltend verhielt. (kh)