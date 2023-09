„Einfach abgehauen“: Busfahrer setzt 42 Rentner an der Autobahn aus – Alpen-Trip endet im Fiasko

Von: Moritz Bletzinger

Der Busfahrer ließ den Bus stehen und ging: Drei Stunden saß die Reisegruppe auf dem Autobahnparkplatz „Gerlinger Höhe“ fest. © Andreas Rometsch/picture alliance/dpa

Sie wollten von den Alpen zurück nach Sachsen-Anhalt: Aber die Reise endete für 42 Rentner auf einem Autobahn-Parkplatz. Plötzlich ist der Fahrer abgehauen.

Stuttgart – Das konnte nicht gutgehen: Schon am Genfer See deutete sich das Desaster an, das auf eine Reisegruppe aus Sachsen-Anhalt zukommen sollte. Mit nur einem Fahrer startete ihr Reisebus am Donnerstag (21. September) auf die Rückfahrt aus der französischen Schweiz. Das sind 1000 Kilometer Strecke.

Tour durch die Alpen endet auf Autobahnrastplatz – Busfahrer muss aufhören, Ersatz ist nicht da

Kaum überraschend, dass es der Bus nicht nach Hause geschafft hat. Die Reise endete an der A81 bei Stuttgart. Es war das unschöne Ende eines Höllenritts. Wie die Stuttgarter Nachrichtenagentur 7aktuell berichtet, hatte der Bus zuvor keinerlei Verpflegungsstopps eingelegt. Offenbar versuchte der Fahrer so viel Strecke wie möglich herauszuholen. Nicht selten, dass Fahrten im Reisebus für Gäste zur Zerreißprobe werden.

Am Rastplatz „Gerlinger Höhe“ war dann Schluss. Der Busfahrer hatte seine maximale Fahr- und Lenkzeit ausgereizt. Ein befreundeter Kollege soll ihm angeboten haben, den Bus auf dem Parkplatz zu übernehmen, schreibt die Agentur. Aber der Mann ist offenbar nicht aufgetaucht, angeblich wollte der Busunternehmer nicht, dass ein Fremder das Fahrzeug übernimmt.

Busunternehmer soll Manipulation an Fahrtenschreiber gefordert haben – „dann ist der Fahrer abgehauen“

Und zum Schreck für die Rentnergruppe war auch ihr erster Fahrer plötzlich weg. „Dann ist der Fahrer einfach abgehauen – und wir standen hier“, erzählt ein Fahrgast der Bild. Müde und hungrig standen die Senioren neben der Autobahn.

Der Busunternehmer soll noch versucht haben, seinen Fahrer vom Weiterfahren zu überzeugen. Er habe ihn aufgefordert, das Blatt aus dem Fahrtenschreiber zu nehmen, berichten 7aktuell und Bild. Das ist streng verboten und der Fahrer hat sich geweigert.

Rentner sitzen drei Stunden neben Autobahn fest – erst nach Mitternacht kommen Taxis

Etwa um 22 Uhr alarmierte die Reisegruppe schließlich die Polizei. Da saßen sie bereits drei Stunden auf der „Gerlinger Höhe“ fest. Das Rote Kreuz rückte an, versorgte die Rentner mit Getränken und Snacks. Einige versuchten, im Bus zu schlafen.

Erst nach Mitternacht trafen Taxis ein, die die Senioren nach Stuttgart brachten. Von dort ging es mit dem Zug weiter, die Tickets mussten sie angeblich selbst zahlen. Der Reiseveranstalter aus Hessen hat sich bislang nicht zum Vorfall geäußert. (moe)