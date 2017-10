Polizisten machen Horror-Fund in diesem Haus in Japan

Polizeibeamte haben eine Wohnung in Japan durchsucht, weil sie den Spuren einer vermissten Frau nachgingen. Doch was sie dort entdeckten, war grausiger als alles, was sie erwartet hatten.

Tokio - Grausiger Fund in Japan: Die Polizei hat die teils zerstückelten Leichen von neun Menschen in der Wohnung eines jungen Mannes gefunden. Wie japanische Medien am Dienstag unter Berufung auf die Polizei meldeten, befanden sich die Leichenteile in Kühlkisten.

Die Beamten hatten die Wohnung in Zama in der Tokioter Nachbarprovinz Kanagawa im Zusammenhang mit dem Verschwinden einer 23-jährigen Frau durchsucht. Die Frau und der festgenommene Mann hatten sich demnach auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ausgetauscht, nachdem die Frau in sozialen Medien geschrieben haben soll, sie suche nach jemandem, der mit ihr Selbstmord begehe.

dpa