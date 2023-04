Studie zeigt mögliche schwere psychische Folgen nach Verzehr von Pommes

Von: Robin Dittrich

Der Verzehr von fettreichem Essen soll laut einer neuen Studie nicht nur körperliche Konsequenzen haben. Auch psychische Folgen drohen.

München – Gibt es eine direkte Verbindung zwischen dem Verzehr von Pommes und einer Depression? Darauf deutet eine Studie aus Hangzhou in China hin.

Ernährung und Gesundheit: Verbindung zwischen Verzehr von Pommes und Depressionen?

Eine Verbindung zwischen fettreichem Essen, Übergewicht und physischen Erkrankungen ist schon länger bekannt. Insbesondere frittierte Lebensmittel könnten laut einem Forscherteam in Hangzhou zudem dazu führen, dass das Risiko von Depressionen und Angststörungen steigt. Wie das Team aus China feststellte, führe vor allem der häufige Verzehr von Pommes dazu, dass das Risiko von Angststörungen um 12 Prozent und das Risiko, an einer Depression zu erkranken um 7 Prozent anstieg.

Eine Studie aus China zeigte Zusammenhänge zwischen dem Essen von Pommes und Depressionen auf. © Ulrich Roth//Imago (Symbolbild)

Wie das Forscherteam mitteilte, „zeigen diese Ergebnisse die Bedeutsamkeit der signifikanten Reduzierung von frittiertem Essen für die mentale Gesundheit.“ Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forscher in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift PNAS. Die Studie wurde mit über 140.000 Menschen über 11 Jahre lang durchgeführt. Teilnehmer, die in den ersten beiden Jahren mit einer Depression diagnostiziert wurden, wurden nicht gewertet. Am Ende der Studie gab es unter den Teilnehmern, die regelmäßig frittiertes Essen aßen, 8294 Fälle von Angststörungen und 12.735 Fälle von Depressionen. Angststörungen können laut einer Expertin auch durch Handy-Panik hervorgerufen werden.

Zusammenhang zwischen Ernährung und Depression: Wie aussagekräftig sind die erhaltenen Ergebnisse?

Wie die Ersteller der Studie aus Hangzhou mitteilten, gab es eine zwei Prozent höhere Chance, an einer Depression zu erkranken, wenn Pommes anstatt frittiertem weißem Fleisch konsumiert wurden. Andere Ernährungsexperten äußerten sich ebenfalls zu der Studie. Diese gaben an, dass die Ergebnisse mit Vorsicht zu betrachten seien. Es sei nicht klar, ob die frittierten Lebensmittel zu psychischen Problem führen oder ob Menschen mit Depressionen oder Angststörungen häufiger zu frittierten Lebensmittel greifen.

„Die Studie könnte natürlich beweisen, dass die häufige Aufnahme von frittiertem Essen das Risiko von mentalen Problemen erhöht. Das frittierte Essen könnte aber ebenso ein Wohlfühl-Essen für depressive Menschen sein, um die Symptome zu lindern“, sagte der Mediziner Dr. David Katz gegenüber CNN. Eine weitere Studie von Josef Firth und weiteren Forschern zeigte ebenfalls, dass schlechte Ernährung ein ursächlicher Faktor für schlechte Laune sein kann. Demnach steigen Depressionen und Angstzustände weltweit immer weiter an. Laut WHO leiden mittlerweile mehr als 5 Prozent der Erwachsenen weltweit an Depressionen.