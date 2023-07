Urlaubs-Falle? Bei Preis für Raststätten-Pommes mit Limo an Tauernautobahn fällt die Kinnlade runter

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, kommt zwangsweise an Raststätten vorbei, die nicht immer ganz günstig sind, wie eine Mutter beweist.

Salzburg - Ende Juli starten die Sommerferien in Bayern, aber schon seit einiger Zeit ist einiges auf den Straßen los. Eine beliebte Strecke in den Süden nach Italien oder Kroatien ist beispielsweise die Tauernautobahn. Diese nutzte auch eine Mutter für ihren Weg von Salzburg nach Kärnten, als das Kind Hunger bekam.

Urlaubs-Falle Raststätte? Mutter erbost über Preis von Limo und Pommes mit einem Espresso

Für hungrige Reisende gibt es die Möglichkeit bei Raststätten einzukehren, was nicht immer ganz billig ist. Beim Preis auf der Rechnung machte eine Mutter einen zerknirschten Blick in den Geldbeutel - wie es auch eine Kroatien-Urlauberin kürzlich bei Bier und Cevapcici machte. Denn wie heute.at berichtet, war eine 40-Jährige mit ihrem Kleinkind an eine Raststätte auf Höhe Flachau eingekehrt. „Ich bestellte ein Mini Menü – bestehend aus Pommes und kleiner Limo – für mein Kind, sowie einen Espresso für mich, um für die weitere Fahrt fit zu bleiben“, so die Frau laut heute.at.

Reisende von Mutter gewarnt: „Das muss man sich mal vorstellen“

Nun können Leser mal ungefähr raten, was die Dame wohl für diese Auswahl zahlen musste? Limo, Pommes und der Espresso wurden mit satten 15,45 Euro abgerechnet. Bekannterweise geht es an Raststätten etwas teurer zu als woanders, für die Mutter allerdings kein Grund, wie sie dem österreichischen Portal sagte. „Ich finde, die Lage an der Autobahn rechtfertigt solche Preise nicht. Lohnkosten fallen bei anderen Wirten genauso an und dennoch werden nicht solche überzogenen Preise verlangt. Alleine die Limo für 5,10 Euro entspräche einem Literpreis von 15,30 Euro. Die sieben Gramm Kaffee für den Espresso ergeben einen Kilopreis von 664 Euro, das muss man sich einmal vorstellen“, rechnet die Dame vor.

Lassen Sie sich entführen: Zehn Strände, die zu den schönsten der Welt gehören Fotostrecke ansehen

Sie kippte also ähnlich aus den Latschen wie ein Griechenland-Urlauber bei seiner Calamari-Rechnung. Wer also auf dem Weg in den Urlaub Geld sparen will, sollte sich selbst Proviant auf die Reise mitnehmen. Vor allem am letzten Juli-Wochenende ist es für Autofahrer ohnehin eine Qual, denn Mega-Staus sind angesagt. (ank)