Talentiertestes Pony der Welt? So begeistert Jean-Luc die Künstlerszene

Von: Raffaela Maas

Symbolbild: Ein walisisches Pony so wie Jean-Luc. © CSP_anakondasp via www.imago-ima

Jean-Luc ist das wohl talentierteste Pony der Welt: Mit einem Pinsel im Maul erobert er gerade die Künstlerszene mit seinen Werken.

Kürten - Das fünf Jahre alte Welsh-Pony Jean-Luc aus Kürten hat eine außergewöhnliche Leidenschaft. Denn anstelle des normalen Pferdealltags, verwirklicht er sich mit Farbe, Pinsel und einer Leinwand. Dafür hat ihm seine Besitzerin Sabine Schwarzkopf sogar eine eigene Staffelei gebaut, an der er seine Kunstwerke malt.

Malendes Pony: Wie kam Jean-Luc zu seiner Leidenschaft?

Wie Sabine Schwarzkopf BILD gegenüber verrät, nahm das künstlerisch begabte Pony schon immer alles ins Maul. Als sie ihm eines Tages einen Pinsel mit blauer Farbe angeboten hat, begann die Karriere von Jean-Luc. Inzwischen hat er schon über 60 Bilder mit seiner Mal- und Kratztechnik gemalt, welche unter anderem bei seiner eigenen Vernissage ausgestellt wurden.

Für einen Preis von 25 bis 150 Euro können Interessenten die Kunstwerke erlangen. Die Hälfte des Erlöses geht aktuell an die ukrainische Pferdehilfe „Help Ukrainian Horses“, wie Schwarzkopf BILD gegenüber mitteilt.

Jean-Luc malt seine Bilder mit einer harmlosen Fingerfarbe und das meist mit blau, weil das der Lieblingston seiner Besitzerin, die als Reittherapeutin arbeitet ist. Sogar richtig große Bilder nimmt das Kunsttalent in Angriff. Nach 20 bis 30 Minuten hat Pony Jean-Luc eine Pause nötig, denn das Malen strengt ihn geistig an. Dann bekommt er zur Belohnung Bananen-Leckerlis, so Schwarzkopf.

Auch die Werke eines künstlerischen Hausschweins begeisterten die Kunstliebhaber. Pigcasso ließ auf einer Farm in Südafrika ihrer Kreativität freien Lauf. (rrm)