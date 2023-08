Kroatiens Urlaubs-Alptraum: Auto wird an der Adria abgeschleppt – Filmender hat doppelt Grund zum Lachen

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Parken im Urlaub ist nicht immer selbsterklärend oder einfach. Was einem Kroatien-Urlauber allerdings passiert ist, wäre vermeidbar gewesen.

Porec - Wer im Norden Kroatiens Urlaub machen will, der hat auf der Halbinsel Istrien jede Menge Möglichkeiten. Ein sehr beliebter Badeort ist Porec an der Adria-Küste. Immer wieder waren während des Sommers die Touristenziele in den beliebten Urlaubsländern Gesprächsthema.

Einerseits waren nach der jüngsten Einführung des Euros in Kroatien immer wieder die Preise in aller Munde. Eine Frau kippte bei einer Bier-Cevapcici-Rechnung beispielsweise aus den Latschen, Merkur.de berichtete in einer Analyse auch über die Gründe, warum die Touristen tiefer in den Geldbeutel greifen mussten. Auch Neuerungen, Verbote (wie in Dubrovnik) und Regeln sowie kleinere Erdbeben entgingen den Adria-Fans nicht. Aber auch allerhand absurdes.

Video von Abschleppkran nahe Kroatiens Urlaubs-Hotspot Porec

Wie beispielsweise auch dieser Fall hier in Porec zeigt. Denn ein User auf reddit hat einen Falschparker, höchstwahrscheinlich einen Urlauber, gefilmt. Allerdings nicht den falsch parkenden Fahrer, sondern das Resultat. Das Auto des „Übeltäters“ wurde nämlich abgeschleppt, wie ein Video vom 23. August beweist. Der Titel des Beitrags auf Reddit heißt „Wenn man im Urlaub die Ausfahrt zum Parkplatz macht“.

Dort zu sehen, wie der Kran das Gefährt auf den Abschlepper hebt. Beim Kameraschwenk ist deutlich zu erkennen, dass sich der Filmende am Strand befindet und der Abgeschleppte wohl zum Problem einiger Leute wurde. In der Bildunterschrift heißt es, dass „viele Leute, darunter Familien mit Kindern festgesessen“ seien. An einer Ausfahrt parken ist wohl nirgends das Risiko wert.

Kroatien-Fauxpas beim Falschparken: „Beim Urlaubsfotos zeigen definitiv ein Winner“

Und der Filmende hat wohl nicht nur einen Grund zum Lachen, wie die reine Schadenfreude, sondern wohl auch einen zweiten, wie ein anderer User kommentiert. „Beim Urlaubsfotos rumzeigen definitiv ein Winner“, meint dieser. Und wer schonmal die teils langweiligen Bilder aus den Ferien sehen musste, der freut sich doch über ein eher ungewöhnliches Mitbringsel wie dieses Video.

Lassen Sie sich entführen: Zehn Strände, die zu den schönsten der Welt gehören Fotostrecke ansehen

An die 200 Euro soll man in Kroatien wohl ungefähr zahlen, wenn man abgeschleppt wird. Welche Zuschläge und andere Kosten dabei noch verrechnet werden, wird wohl von Fall zu Fall zu sehen sein. In jeder Hinsicht ein Preis, der lieber in Unterkunft, Essen oder Trinken investiert werden würde, vor allem wenn das Wetter gut ist und kein Unwetter droht.

Einen anderen Auto-Horror hatte ein Pärchen hinter sich, die statt neun ganze 20 Stunden nach Hause brauchten und für die feststeht: „Nie wieder Kroatien“. (ank)