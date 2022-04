Zettel am Briefkasten entdeckt: Postbote wendet sich mit kurioser Bitte an Schmutzfinken - „Es wäre toll“

Von: Michelle Brey

Ein Postbote klebte an einen Briefkasten einen Zettel mit einer Bitte. © Screenshot Instagram/notesofgermany

Mit einer Botschaft auf einem Zettel wandte sich ein Postbote an die Kunden. Die meisten dürften nicht schlecht gestaunt haben.

Berlin - In den Briefkasten eingeworfen - und schon war es zu spät. So erging es einem Post-Kunden in Berlin. Mit einem Zettel am Briefkasten wollte er seine Panne wieder gutmachen. Offenbar kommt es nicht selten vor, dass Menschen ihre Briefe versehentlich falsch einwerfen - und dann ihre Hoffnung auf den Postboten setzen. Nun ereignete sich offenbar ein ähnlicher Fall - nur andersherum. Mit einer kuriosen Bitte wandte sich ein Mitarbeiter der Post an die Kunden.

Postbote verfasst Botschaft an seine Kunden - „Es wäre toll“

Der Instagram-Account „Notes of Germany“, der spezialisiert ist auf skurrile Botschaften und Zettel, hat ein Foto der Bitte offenbar zugeschickt bekommen. Demzufolge stammt das Foto aus Schleswig-Holstein - und der Briefkasten wurde nicht als solcher benutzt.

„Es wäre spitze, wenn hier niemand regelmäßig seinen Müll reinwirft“, schrieb ein Postbote demnach seinen Appell auf einen Zettel, der mit Klebestreifen an einen Briefkasten angebracht wurde. Der Botschaft zufolge handelte es sich nicht um einen einmaligen Vorfall. Ob tatsächlich Müll in dem Briefkasten landete, bleibt jedoch unklar.

„Problem leider weit verbreitet“: Instagram-Follower stimmt Postboten zu

Ein Instagram-Follower pflichtete dem Postboten bei: „Das Problem ist leider weit verbreitet.“ Er fügte noch einen traurigen Smiley an und wollte damit offenbar sein Bedauern ausdrücken. „Menschen halt“, kommentierte ein anderer den Beitrag.

Ein anderer Zettel am Briefkasten erstaunte ebenfalls wohl viele Menschen. Ein Post-Kunde klebte offenbar panisch eine Botschaft an den Briefkasten - obwohl es diese wohl gar nicht benötigt hätte. (mbr)