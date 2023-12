Tödliche Schüsse in Prag: Das ist bislang bekannt – mysteriöser Doppelmord sorgt für Rätsel

Von: Marcus Giebel

Nach dem Schusswaffenangriff an der Karls-Universität in Prag stehen die Ermittler vor mehreren Rätseln. Was ist bislang bekannt?

Prag – Mehr als ein Dutzend Menschen wurden am Donnerstag in Prag auf brutale Weise aus dem Leben gerissen. Und noch viele mehr verletzt, einige von ihnen schwer. Es war der schlimmste Schusswaffenangriff in der Geschichte Tschechiens. Auch der mutmaßliche Todesschütze, der an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität scheinbar wahllos mordete, hat die Bluttat nicht überlebt.

Was ist über den Schusswaffenangriff in Prag bekannt? Auch Doppelmord im Wald wird untersucht

Zurück bleiben Trauer, Fassungslosigkeit und Entsetzen. Und viele Fragen. Denn noch gibt es viele Unklarheiten nach einem der schwärzesten Tage des Landes. Was ist bislang bekannt und was nicht? Dabei rückt auch ein unaufgeklärter Doppelmord in den Fokus.

Nach bisherigen Erkenntnissen kamen mindestens 14 Menschen bei der Attacke ums Leben. Einigkeit herrscht bei der Zahl jedoch nicht. Zunächst waren nach Angaben von Innenminister Vit Rakusan 13 von ihnen identifiziert, beim 14. handelt es sich um den mutmaßlichen Schützen. So berichtet es die Nachrichtenagentur afp.

Derweil bezieht sich die Nachrichtenagentur dpa auf Petr Matejcek, Leiter der Prager der Polizei, der erklärte: „Derzeit sind 14 Opfer aus den Reihen der Studenten und weiterer Personen bestätigt, und der Täter starb - also insgesamt 15 Tote.“ Darunter sollen keine Ausländer sein.

Laut dem musikwissenschaftlichen Institut der Philosophien Fakultät ist deren Direktorin Lenka Hlavkova unter den Toten. Ihre Familie habe zugestimmt, diese Information öffentlich zu machen. Einzelheiten über Alter oder Geschlecht der anderen Getöteten wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Gemeinsame Trauer: Dutzende Menschen erschufen vor der Philosophischen Fakultät eine Gedenkstätte aus Kerzen. © IMAGO / CTK Photo

Tote und Verletzte nach Schüssen in Prag: Gute Nachrichten aus den Krankenhäusern

Die Zahl der Verletzten wird mit 25 angegeben. Zehn von ihnen sollen sogar schwer verletzt sein. Hier war zuvor sogar von Lebensgefahr die Rede gewesen. Der öffentlich-rechtliche Sender CT berichtete unter Berufung auf verschiedene Krankenhäuser, alle Verletzten seien in einem stabilisierten Zustand. Manche von ihnen erlitten Durchschüsse im Kopf- oder Brustbereich, aber auch an den Extremitäten.

Demnach ist offenbar nicht zu befürchten, dass die Zahl der Toten noch weiter steigt. Video-Aufnahmen hatten offenbart, wie Studenten vor dem Schützen flüchteten.

Unter den Verletzten sind demnach auch drei Ausländer. Dabei handelt es sich um zwei Menschen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und einen niederländischen Staatsbürger.

Trauer in Tschechien nach Schüssen in Prag: Flaggen auf halbmast und Trauergottesdienst am Samstag

Am Samstag, dem Tag vor Heiligabend, soll ganz Tschechien in gemeinsamer Trauer den Opfern gedenken. Die tschechischen Nationalflaggen werden auf halbmast gesetzt, die Regierung ruft alle Bürger dazu auf, um 12 Uhr eine Schweigeminute einzulegen. Im Prager Veitsdom auf dem Hradschin wird der katholische Erzbischof Jan Graubner einen Trauergottesdienst abhalten.

In all dem Leid gibt es auch eine positive Nachricht. So gab die Stiftung der Uni bekannt, dass Spenden zur Unterstützung der betroffenen Familien, Lehrkräfte und Studenten gesammelt werden. Bis zum Freitagmorgen kamen schon mehr als zehn Millionen tschechische Kronen – mehr als 400.000 Euro – von mehr als 10.000 Spendern zusammen.

Auch die auf Crowdfunding spezialisierte Webseite Znesnaze21 startete eine Spendenaktion. Hier gingen im Zusammenhang mit dem tödlichen Angriff bis Freitagmorgen über 2,6 Millionen Kronen – gut 100.000 Euro – ein. Einen Monat lang bleibt das Spendenkonto geöffnet.

Schütze von Prag tot: Mann besaß laut Polizei „riesiges Waffen- und Munitionsarsenal“

Der mutmaßliche Todesschütze beging Selbstmord, wie die Polizei am Freitag vermeldete. Zuvor war offen, ob der Mann, bei dem es sich um einen 24-jährigen Studenten handeln soll, von der Polizei erschossen worden war. Aufschluss sollte eine Obduktion der Leiche geben.

Laut Rakusan besaß er seine Waffen legal. Er sei nicht vorbestraft gewesen. Polizeipräsident Martin Vondrasek sprach sogar von einem „riesigen Waffen- und Munitionsarsenal“, weshalb das schnelle Eingreifen der Polizei ein weitaus größeres Blutbad verhindert habe. Zwölf Minuten nach den ersten Schüssen seien die ersten Einheiten vor Ort gewesen. Bei dem Einsatz wurden keine Polizisten verletzt, wie Matejcek bestätigte.

Bereits vor dem Angriff an der Uni soll der Mann seinen Vater in dessen Haus in der Gemeinde Hostoun westlich von Prag umgebracht haben. In diesem Zusammenhang hätten die Beamten bereits vor den ersten Schüssen an der Uni nach dem 24-Jährigen gesucht. Dieser soll sich auf den Weg nach Prag gemacht und gesagt haben, er wolle sich selbst töten.

Einsatz bis in die Nacht: Die Polizei war stundenlang rund um die Karls-Universität im Einsatz. © IMAGO / Xinhua

Doppelmord im Wald: Tötete Schütze von Prag auch jungen Mann und dessen kleine Tochter?

Das Motiv für die Bluttat mit 14 Toten blieb zunächst im Dunkeln. Laut Vondrasek könnte der Täter auch für einen Doppelmord vor einer Woche verantwortlich gewesen sein. Ein junger Mann und seine zwei Monate alte Tochter waren während eines Spaziergangs in einem Waldstück am Prager Stadtrand scheinbar grundlos erschossen worden.

Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gibt es nach Angaben von Regierungschef Petr Fiala jedenfalls nicht. Die Echtheit eines angeblichen Telegram-Accounts des Mannes wird angezweifelt.

Ab diesem Freitag reagiert die Polizei mit Überwachungen von sogenannten weichen Zielen und Schulen. Die Sicherheitskräfte betonen jedoch, dass keine Informationen über eine konkrete Bedrohung vorliegen würden. Es handele sich lediglich um präventive Maßnahmen.

