Schüsse an Karls-Universität in Prag: 15 Menschen sterben, Dutzende verletzt – Schütze kündigte Tat vorher an

Von: Bjarne Kommnick

Drucken Teilen

Die Polizei meldet Tote und Verletzte nach Schüssen an der Karls-Universität in Prag. Bei dem Täter soll es sich um einen Studenten der Hochschule handeln.

Update vom Donnerstag, 21. Dezember, 21.22 Uhr: Informationen von focus.de zufolge soll der Täter 24 Jahre alt sein. Außerdem soll es sich bei dem Studenten um einen introvertierten Waffennarr gehandelt haben. Auf Telegram soll er seine Tat bereits einige Tage vorher angekündigt haben und dabei Bezug auf ein 14-jähriges Mädchen genommen haben, die am 9. Dezember im russischen Brjansk zwei Menschen an einem Gymnasium erschossen hatte.

Update vom Donnerstag, 21. Dezember, 18.46 Uhr: Die Polizei meldet weitere Tote nach den Schüssen an einer Universität in Prag. Demnach wurden mindestens fünfzehn Menschen bei dem Angriff getötet, wie der Polizeipräsident Martin Vondrasek am Donnerstag erklärt hatte. Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen Studenten der Hochschule handeln soll, der kurz zuvor aufgrund eines Mordes an seinen Vater von der Polizei gesucht wurde.

Außerdem spricht die Polizei von 23 Verletzten, davon mindestens 9 schwer bis lebensgefährlich. Laut Berichten regionaler Medien soll es sich um einen Einzeltäter gehandelt haben.

Update vom Donnerstag, 21. Dezember, 17.02 Uhr: In Prag sind zehn Menschen bei Schüssen an der renommierten Karls-Universität getötet worden, das teilten Rettungskräfte laut Angaben der AFP mit. Der Schütze habe rund drei Dutzend weitere Menschen verletzt, bevor er durch die Polizei getötet worden sei. Der tschechische Innenminister Vit Rakusan hatte vorab im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT bestätigt, dass der mutmaßliche Schütze sei nach seinen Informationen tot sei.

Nach ersten Informationen soll es zu dem Vorfall an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität am Jan-Palach-Platz gekommen sein. Dort werden Geisteswissenschaften unterrichtet. Der Schütze soll sich zuletzt auf dem Dach des Fakultätsgebäudes aufgehalten haben, berichtet der Fernsehsender Nova. Auch eine Explosion sei demnach zu hören gewesen. Nähere Informationen zum mutmaßlichen Schützen und einem möglichen Motiv gab es zunächst nicht.

Studenten und Mitarbeiter der Universität teilten in den sozialen Medien mit, dass sie sich in Hörsälen und Büros verbarrikadiert hätten. Die Menschen sollten nun nach und nach aus dem Gebäude gebracht werden. Auf Fotos war zu sehen, wie Studenten das Universitätsgebäude mit erhobenen Armen verlassen.

Schüsse an Uni in Prag: Angreifer wurde laut Polizeiangaben „ausgeschaltet“

Update vom 21. Dezember, 16.23 Uhr: Laut Angaben der Polizei sei der Täter nach den Schüssen in der Innenstadt von Prag „ausgeschaltet“ worden, wie die Beamten via X (ehemals Twitter) erklärten. Bei dem Angriff seien mehrere Menschen ums Leben gekommen, Dutzende Menschen wurden verletzt.

Ein Polizist steht am Ufer der Moldau im Zentrum. An einer Hochschule in der Prager Innenstadt sollen Schüsse gefallen sein. © Petr David Josek/dpa

Das Gebäude werde derweil evakuiert, wie die Polizei erklärt. Im Netz kursieren mutmaßliche Fotos aus Klassenräumen der Universität. Auf einem Bild ist eine mithilfe von Tischen und Stühlen verbarrikadierte Tür zu erkennen. Der User kommentiert seinen Beitrag: „Ich stecke derzeit in meinem Klassenzimmer in Prag fest. Der Schütze ist tot, aber wir warten auf unsere Evakuierung.“

Ursprungsmeldung vom 21. Dezember, 16.20 Uhr: Prag – An der Karls-Universität am Jan-Palach-Platz in Prag ist es zu einer Schießerei mit Toten und Verletzten gekommen, wie die Polizei am Donnerstag gegenüber der Agentur CTK erklärte. Die Schüsse sollen an der Philosophischen Fakultät der Hochschule gefallen sein. Die Universität ist nur wenige hunderte Meter von der berühmten Karlsbrücke entfernt.

Wie viele Menschen bei dem Vorfall ums Leben gekommen sind oder verletzt wurden, ist bislang nicht bekannt. Auf ersten Fotos war zu erkennen, wie Menschen die Hochschule mit erhobenen Armen verlassen haben. Die Einsatzkräfte der Polizei waren mit einem Großaufgebot am Tatort und warnte die Bevölkerung, die Umgebung weitläufig zu meiden. Anwohnerinnen und Anwohner sind dazu angehalten, das Haus nicht zu verlassen. (dpa)