Bekannter US-Prediger fordert Produkt-Comeback bei McDonald’s: „Führt es wieder ein!“

Von: Raffaela Maas

Mit einer Forderung nach frittierten Apfelkuchen wandte sich der US-amerikanische Pastor Franklin Graham auf Twitter an McDonald’s.

Sheffield - Der US-amerikanische evangelikale Pastor Franklin Graham äußerte sich mit einem großen Wunsch an McDonald’s. Enthusiastisch forderte er ein Comeback der frittierten Apfelkuchen - das Äquivalent zur deutschen Apfeltasche, die in den USA scheinbar durch gebratene Apfelkuchen ersetzt worden - und die Zustimmung der User im Netz ließ nicht lange auf sich warten.

Pastor Franklin Graham wünscht sich frittierten Apfelkuchen zurück ins Sortiment

Auf Twitter wandte sich der Pastor an den offiziellen Account von McDonald’s. „Ich fordere McDonald’s auf, den frittierten Apfelkuchen in die USA zurückzubringen!“, schrieb er in Großbuchstaben. Er sei gerade in Sheffield, Großbritannien angekommen, um dort zu predigen. „Mein erster Halt war – Sie können sich denken, wo – der örtliche McDonald’s! Ja, ich hatte meinen Hamburger Royal TS mit Käse – und natürlich einen frittierten Apfelkuchen“, ließ er seine Followerschaft wissen.

In einem nächsten Tweet führte er weiter aus: „Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir in den guten alten USA etwas tun müssen, um diese frittierten Apfelkuchen zurückzubekommen. Ich appelliere an die McDonald’s Unternehmensführung – führt die FRITTIERTEN Apfelkuchen wieder ein! Wir wollen die gebackenen nicht.“ Dann fragte er seine Community: „Seid ihr dabei?“

McDonald’s-Apfelkuchen bei den Twitter-Usern offenbar sehr beliebt

In kürzester Zeit erreichten den Pastor zahlreiche Kommentare. Die meisten User wünschten sich ebenso ein Comeback des Apfelkuchens. „Ich war sehr traurig, als sie aus dem Sortiment genommen wurden. Das war eines meiner liebsten Desserts“, kommentierte eine Userin. Ein anderer User schrieb: „Ja, bitte bringt unsere leckeren Apfelkuchen zurück!“

Auch den Wunsch nach frittiertem Kirschkuchen äußerten einige Nutzer. Weitere Kommentare wiesen jedoch darauf hin, wie ungesund frittierte Apfelkuchen seien und es daher gut sei, dass der gebackene Apfelkuchen diesen Platz eingenommen habe. „Das Letzte, was wir in Amerika brauchen, ist etwas anderes Frittiertes“, kommentierte eine Userin.

