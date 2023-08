„Unerträglich“: Kroatien-Geheimtipp sagt Preisexplosion an der Adria den Kampf an

Von: Mark Stoffers

Kroatien schwingt die Teuer-Keule. Bereits im dritten Jahr in Folge steigen die Preise. Eine Lokal-Betreiberin schwimmt jedoch gegen den Strom – mit Erfolg.

Hvar – Kroatien ist in der Urlaubssaison längst kein Geheimtipp mehr. Tatsächlich zählt das Land an der Adria trotz immer neuen Meldungen über Erdbeben zu den beliebtesten Urlaubszielen. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. In vielerlei Hinsicht könnte man es als Sehnsuchtsland bezeichnen, das bei Touristen aus aller Herrenländern hoch im Kurs steht. Hoch seien nach Angaben von Urlaubern allerdings auch die Preise.

Kroatien-Geheimtipp sagt Teuer-Keule an der Adria den Kampf an

Die Teuer-Keule in Kroatien, vor allem bei Kaffee oder Wasser, schockt bereits seit Längerem Urlauber. Auch die hohen Preise für Unterkünfte in Kroatien sind weiterhin ein Thema, auf die die Branche im Land an der Adriaküste reagiert hat. Dennoch haben sich die Preise in Kroatien im dritten Jahr in Folge erhöht – aber scheinbar ist das nicht überall der Fall. Denn in der kroatischen Stadt Stari Grad auf der sonnenverwöhnten Insel Hvar trotzt ein Lokal dem Teuer-Trend an der Adria und vollführt in der Kaffeeszene einen bemerkenswerten Wandel in der beliebten Urlaubsregion.

Auf der Insel Hvar schwimmt ein Lokal gegen den Strom des Teuer-Trends in Kroatien – mit Erfolg hat ihre Idee zu einem florierenden Geschäft geführt. © epa/dpa

Denn unweit der historischen Altstadt mit ihren engen Gassen, gesäumt von gemütlichen Bars und hübschen Geschäften, lädt das außergewöhnliches Café und Restaurant „Nook“ zu einem Besuch ein. Das Besondere: Jede Kaffeespezialität wird hier pauschal für nur einen Euro serviert und hat sich so, nur wenige Gehminuten vom Stadtkern entfernt, zu einem absoluten Geheimtipp auf der kroatischen Insel gemausert.

Kritik an hohen Preisen in Kroatien: Lokal auf Hvar verzückt mit Kaffeespezialitäten zum unschlagbaren Preis

Das Restaurant, das keine zwanzig Meter von der Uferpromenade entfernt ist, bietet eine umfangreiche Auswahl an Kaffeevariationen, welche von kräftigem Espresso bis hin zu mildem Milchkaffee oder erfrischendem Eiskaffee reicht. Trotz dieser Vielfalt geht das Lokal auf Hvar den oft kritisierten Teuer-Trend nicht mit, sondern bietet für jede Kaffeekreation einen unschlagbaren Preis: Nicht eine Kaffeevariation kostet mehr als ein Euro.

Wenn man dem Erfahrungsbericht eines Touristen Glauben schenkt, der vom „Raub am Meer in Kroatien“ schreibt, stellt sich der Kroatien-Geheimtipp auf der beliebten Urlaubsinsel als eine absolute Sensation in dieser Urlaubssaison heraus. Denn scheinbar ist Kaffee für weniger als 2,50 Euro am Adriatischen Meer eine wahre Rarität. Doch diese Lokalität schafft es sogar, ohne dabei Verlust zu machen – mit gewissen Abstrichen bei den üblichen Zutaten. Immerhin wird beispielsweise der Eiskaffee ohne teure Extras wie Eis und Sahne serviert. Stattdessen runden ein Krug Wasser, Eiswürfel und kostenlose Reischips das Angebot ab.

Kritik an Preisexplosion in Kroatien: Betreiberin macht aus der Not eine Tugend

Aber warum haben sich die Betreiber für einen Weg entschieden, der konträr zur Preisexplosion in Kroatien verläuft? Die Inhaberin hat quasi aus der Not eine Tugend gemacht, da die Kundschaft aufgrund der Preise ihr Café trotz der ausgezeichneten Lage ausblieb. „Uns hat es einfach gestört, dass unsere wunderbare Terrasse morgens leer blieb“, erklärt die 38-jährige Besitzerin Dajana, die ihren Weg als Flüchtling aus Sarajevo gegangen ist, den Preiswandel bei jutarnji.hr. „Für mich war das unerträglich, deshalb haben mein Mann und ich beschlossen, Kaffee für einen Euro anzubieten.“

Die Gewinnmarge verringere sich nach Aussage der Besitzerin durch die Preissenkung „von 75, auf zehn bis 15 Prozent“. Dem Geschäftsmodell tut diese aber keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil. Während Urlauber monieren, dass die Preise in Kroatien fast „täglich steigen“, floriert das Geschäft. Der Laden ist dadurch – auch ohne große Werbeaktion und einzig und allein durch Mundpropaganda – voll.

Café in Kroatien schwimmt gegen den Strom – auch Mitarbeiter profitieren

Auch die Mitarbeiter des Cafés hätten gemäß der Inhaberin nicht zurückstecken müssen. Viele aus dem sechsköpfigen Team arbeiteten bereits im zweiten Jahr in Folge vor Ort. Diese sollen ein gutes Gehalt erhalten, ihnen werde zusätzlich eine Wohnung zur Verfügung gestellt und sogar die Verpflegungskosten sollen abgedeckt werden. Zudem bleibt der Laden am Freitag geschlossen, sodass alle Mitarbeiter einen festen freien Tag in der Woche haben.

Alles in allem war „der Kaffee der pure Gewinn“, betont Dajana, die bereits in Großbritannien, den USA und den vereinigten arabischen Emiraten gelebt hat. Zusammen mit ihrem Mann beweist sie, dass günstige Preise im Kroatien-Urlaub nicht der Vergangenheit angehören. Dazu müssen Urlauber weiterhin die Augen offen halten und die Ohren aufsperren. Die Preissenkung selber ist jedenfalls Dajanas Geheimrezept für den neuen Erfolg. Ein Rezept, das sich wohl auch im September nicht ändern wird, wenn traditionell die finanzstärkeren Gäste der Insel einen Besuch abstatten.