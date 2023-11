Preiserhöhung und Rauchverbot: Deutsches Nachbarland plant strenge Regeln – auch für Urlauber

Von: Alina Schröder

Rauchen wird in Frankreich bald schwieriger sein. Für bestimmte Orte soll ein strenges Verbot gelten. Die Regierung fasst dabei ein ganz besonderes Ziel ins Auge.

Paris – Bald schon heißt es: Au revoir, Zigarette am Strand. In Frankreich werden die Regeln für Raucherinnen und Raucher deutlich verschärft. Das Land will Verbote in der Öffentlichkeit durchsetzen und gleichzeitig den Preis für Zigarettenpackungen erhöhen. Die Maßnahmen betreffen nicht nur die französische Bevölkerung, sondern auch Touristinnen und Touristen.

Frankreich plant strenges Rauch-Verbot und Preiserhöhungen

Gesundheitsminister Aurélien Rousseau kündigte am Dienstag (28. November) in Paris an, dass das Verbot auf Strände, Parks, Wälder und die Umgebung öffentlicher Einrichtungen wie Schulen ausgedehnt wird. Mit diesem Programm strebt die Regierung an, der Vision einer ersten „tabakfreie Generation“ näherzukommen. Präsident Emmanuel Macron hat dieses Ziel für das Jahr 2032 festgelegt. Dieses Ziel verfolgt Großbritannien bis 2040. Ein ähnliches Vorhaben hatte auch Neuseeland, schafft das Anti-Tabak-Gesetz aber wieder ab.

Frankreich plant jedoch, das Verbot bereits im ersten Quartal 2024 zu erweitern. Zudem sollen Raucherinnen und Raucher tiefer in die Tasche greifen müssen: „Eine Preiserhöhung ist äußerst wirksam, darüber herrscht ein weltweiter wissenschaftlicher Konsens“, so Rousseau. Der Preis für eine Packung Zigaretten wird von derzeit etwa elf Euro bis 2027 auf satte 13 Euro ansteigen. In Deutschland wurde erst die Tabaksteuer erhöht.

Frankreich verbietet das Rauchen am Strand. Zudem sollen Preise der Zigaretten erhöht werden. © PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP

Rauch-Verbot in Frankreich verschärft: „Katastrophe für die öffentliche Gesundheit und die Umwelt“

Gleichzeitig sollen viele Orte zunehmend rauchfrei werden. Das Rauchen in der Öffentlichkeit soll „nicht banal“ sein, erklärte der Gesundheitsminister. Schon jetzt sind Zigaretten und meist auch E-Zigaretten in Cafés, Restaurants, Bahnhöfen und Büros verboten. Rousseau ließ derweil offen, ob neben Stränden, Parks, Wäldern und Schulgeländen auch weitere Orte hinzukommen sollen.

Dass in Straßencafés noch immer geraucht werden darf, sei besonders den Nichtrauchern ein Dorn im Auge. Der Minister fand für die zahlreichen Initiativen, bestimmte Bereiche zu rauchfreien Zonen zu nachen, lobende Worte. In Zukunft wird die Regierung diese Verantwortung aber selbst übernehmen. Einweg-E-Zigaretten, sogenannte Vape Pens, sollen sogar vollständig verboten werden. Sie seien „eine Katastrophe für die öffentliche Gesundheit und die Umwelt“, so Rousseau.

Anzahl der Raucherinnen und Raucher in Frankreich besonders hoch

In Frankreich ist der Anteil derjenigen, die täglich zur Zigarette greifen, vergleichsweise hoch. Laut der neuesten EU-Statistik rauchen 22,2 Prozent der Bevölkerung täglich. In Deutschland sind es 15,9 Prozent. Der Gesundheitsminister versprach jedoch, dass die französische Bevölkerung Unterstützung beim Ausstieg erhalten soll. So sollen Apotheken beispielsweise Nikotinersatztherapien verschreiben können.

„Wenn in einigen Jahren die schlimme Zahl von 200 Toten täglich in Folge des Tabakkonsums um 10, 20 oder 50 gesunken ist, dann wissen wir, dass es eine gute Entscheidung war“, sagte Rousseau. Mit 75.000 Todesfällen pro Jahr ist der Tabakkonsum nach wie vor die häufigste vermeidbare Todesursache in Frankreich. (asc/dpa/AFP)

