„Völlig anderes Leben“: Einstiger „Coco Jamboo“-Megastar aus Bremen hat sich komplett verändert

Von: Armin T. Linder

Teilen

Mr. President auf dem Single-Cover ihres größten Hits „Coco Jamboo“. © Mr. President

„Coco Jamboo“ zählt zu den fiesesten 90s-Ohrwürmern überhaupt. Sängerin T-Seven macht heute etwas ganz anderes – die Bremerin fühlt sich „angekommen und wunschlos glücklich“.

Bremen – „Coco Jamboo" von Mr. President aus dem Jahr 1996 darf noch heute auf keiner 90er-Party fehlen. Vermutlich fühlt sich dort sogar mancher DJ versucht, es stündlich zu spielen. Fans des Jahrzehnts zieht es bei dem Song automatisch auf die Tanzfläche. Und selbst wer ihn nicht mag oder nicht mehr hören kann, muss zugeben: Das ist ein ganz fieser Ohrwurm.

Nicht nur der Song und andere nicht ganz so große Hits wie „I Give You My Heart“ waren das Erfolgsrezept des Trios in den 90ern, sondern auch seine prägnante Zusammenstellung in der Hochphase der Band: Rapper Lazy Dee wurde flankiert von den beiden Sängerinnen T-Seven und Lady Danii. Erstere fiel optisch durch ihre kurzen blonden Haare auf, letztere durch ihre feuerrote Mähne. Und ihr Rapper durch den durchtrainierten Body.

Mr. President entstanden in Bremen – und Judith Hildebrandt wohnt noch in der Region

Was viele vielleicht gar nicht wissen: Die Band entstand in Bremen. Kürzlich ließ sich dort T-Seven, die sich längst Judith Hildebrandt nennt, von der Bild besuchen. Sie wohnt nach wie vor in der Bremer Region. Und schwelgte in alten Zeiten. „Eine unvergessliche Zeit, die mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin und das ist gut so. Aber noch einmal will ich das nicht erleben“, erklärte die heute 46-Jährige. Es war wohl eine wilde Zeit: „Ob mit den Boybands N‘SYNC, den Backstreet Boys oder auch mit Robbie Williams – wir feierten oft zusammen.“

Auch nach mehr als zwei Jahrzehnten ließ sie die Musik nicht komplett los: Wie auf ihrer Homepage zu lesen ist, trat sie etwa 2019 mit 90er-Hits in Akustik-Versionen auf, bietet zudem Vocal-Coaching an. Ebenso in einem weiteren Job spielte das Gehör eine große Rolle: Fans konnten jahrelang immer wieder ihrer Stimme in den Moderationen beim Radio-Sender Energy Bremen lauschen. Auch dort war sie als Judith Hildebrandt aktiv – doch dabei handelt es sich um einen Künstlernamen. Bürgerlich heißt sie Judith Buthmann.

Mr. President: T-Seven arbeitet heute als Pferdetrainerin – „Völlig anderes Leben“

Optisch sind die Judith von damals und die Judith von heute zwei Welten. Passé sind die kurzen blonden Haare und ihre flippigen Outfits. Doch ihr zweites Markenzeichen ist der heute 46-Jährigen natürlich geblieben: ihre markanten dunklen Augen. Das zeigt sich auch bei ihren neueren Instagram-Fotos.

Judith aka T-Seven scheint heute glücklicher denn je. „Mein aktuelles Leben ist mein Traum“, schwärmte sie 2020 gegenüber Gala. Denn sie machte noch eine weitere Leidenschaft zu ihrem Beruf: Judith Hildebrandt arbeitet als Pferdetrainerin und Reitlehrerin. „Ich bin endlich angekommen und wunschlos glücklich“, so die Bremerin 2023 bei Bild. „Jetzt bin ich ein Mädchen vom Land“, sagte sie in einer Vox-Sendung. „Völlig anderes Leben, hat gar nichts mehr damit zu tun. Ich miste Ställe und trainiere Pferde und Menschen.“ Einen Auszug ihrer Arbeit sehen Sie oben im bei Instagram geposteten Video. Die Kreiszeitung besuchte Judith Hildebrandt vor rund zehn Jahren auf einen Espresso. (lin)