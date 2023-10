„Lautes Geräusch, dann fing Maschine an zu ruckeln“ – Mallorca-Flieger mit 200 Passagieren erlebt Notfall

Von: Vivian Werg

Teilen

Alptraum im Urlaubsflieger. Kurz nach dem Start von Mallorca meldet eine Ryanair-Maschine einen technischen Defekt. Das Notfallprotokoll wurde gestartet.

Mallorca – Nach einem erholsamen Urlaub möchten die meisten Fluggäste wohl nur noch einen möglichst angenehmen Rückflug frei von jeglichen Turbulenzen genießen. Einen Schreck-Moment erlebten dagegen 201 Passagiere auf einem Flug von der Baleareninsel Mallorca nach Hamburg.

Mallorca-Flieger mit 200 Passagieren muss kurz nach dem Start umkehren

Kurz nach dem Start einer Boeing 737 MAX der Fluggesellschaft Ryanair traten technische Probleme beim Triebwerk auf. Die Piloten brachen den Steigflug ab und entschieden sich zum Flughafen nach Palma zurückzukehren. Über die „Notlandung“ am Samstagnachmittag (7. Oktober) berichtet die Mallorca Zeitung und beruft sich auf eine Flughafensprecherin. Bei einem Lufthansa-Flug, mit ebenfalls 200 Passagieren an Bord, kam es im August zu einem ähnlichen Zwischenfall.

Am Samstag musste eine Ryanair-Maschine von Palma de Mallorca notlanden (Archivfoto). © Soeren Stache/ dpa

Technische Probleme bei Ryanair-Maschine – Flugzeug kreist mehrfach über Mallorca Flughafen

Die Maschine der irischen Billigfluggesellschaft sollte 201 Fluggäste nach Hamburg fliegen. Dort sollte sie aber nicht ankommen. Nach Angaben der MZ verlor das Flugzeug durch den technischen Defekt an Kraft. Aus Sicht der Piloten war ein sicherer Weiterflug unter diesen Umständen nicht mehr gewährleistet.

„Etwa eine halbe Stunde nach dem Start trat an einem der Triebwerke ein lautes Geräusch auf und die Maschine fing an zu ruckeln“, berichten Augenzeugen Focus.de. Um sicher landen zu können, überflog nach Angaben der Online-Plattform Crónica Balea die Ryanair-Maschine mehrfach den Flughafen von Palma und die umliegenden Gebiete, um Kerosin zu verbrauchen. Am Flughafen wurde indessen ein Notfallprotokoll gestartet. Etwa 80 Minuten nach dem Start landete der Urlaubsflieger wieder sicher auf Mallorca.

Mallorca-Flughafen: Erst Ende September kam es bereits zu einer Notlandung

Einsatzkräfte der Feuerwehr als auch der Guardia Civil standen am Flughafen für den Notfall bereit. Medienberichten zufolge gab es keine Verletzte. Der Flugverkehr wurde wegen des Vorfalls nach Aussagen einer Aena-Sprecherin nicht beeinträchtigt.

Dies ist bereits die zweite Notlandung innerhalb kürzester Zeit am Mallorca Flughafen. Erst Ende September (28. September) musste ein Eurowings-Flieger umdrehen, berichtet die MZ. Grund war der Verlust von Bremsflüssigkeit nach dem Start.

Zwar gelten keine strengen Corona-Regeln mehr beim Fliegen, dennoch sollten Fluggäste bestimmte Dinge beachten. Zuletzt sorgte ein betrunkener Mallorca-Tourist für Aufregung, als er einen Ryanair-Schalter zerlegte. (Vivian Werg)