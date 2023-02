Lidl-Entdeckung in Kühltheke: Deutsches Produkt in Portugal sorgt für freudige Überraschung

Von: Raffaela Maas

Ein deutscher Twitter-User machte in einer Lidl Filiale in Portugal eine freudige Entdeckung. Er teilte seinen Fund im Netz und die Twitter-Nutzer freuten sich mit ihm.

Porto - Bei einer Reise ins Ausland, muss häufig auf typisch deutsche Spezialitäten verzichtet werden. Liebhabern der deutschen Küche mag das nicht immer leicht fallen, erst recht wenn man sich für eine längere Zeit im Ausland aufhält, beispielsweise bei einem langen Urlaub oder gar einer Auswanderung. Zum Glück gibt es jedoch zahlreiche Supermärkte oder Discounter, die auch im Ausland Filialen und ab und an auch deutsche Produkte im Angebot haben.

Deutscher findet typisch deutsche Lebensmittel in Porto - „Muss gar nicht mehr in mein Geburtsland zurück“

Ein Stück Heimat entdeckte ein Deutscher, der sich aktuell in der portugiesischen Großstadt Porto aufhält, in einer Lidl Filiale. Begeistert von seinem Fund teilte er ein Foto aus dem Discounter auf Twitter. „Ich muss gar nicht mehr in mein Geburtsland Deutschland zurück, wenn man Brezeln, Käsekuchen und Streuselkuchen bei Lidl hier in Porto finden kann“, freute er sich.

Das Bild, das er dazu hochgeladen hatte, zeigte eine Tiefkühltruhe, die mit verschiedenen Produkten der Marke „Alpenfest Style“ befüllt war. Der Discounter hatte außerdem noch weitere Spezialitäten aus dem süddeutschen Raum, Österreich, Schweiz und Südtirol im Angebot. Abgesehen von Aufbackbrezeln, Streuselkuchen und Käsekuchen sieht man auf dem Bild noch Sachertorte oder Schweineschnitzel, ebenfalls von derselben Marke.

Twitter-User freuen sich über deutsche Produkte bei Lidl: „Lecker!“

In kürzester Zeit sammelten sich die begeisterten Kommentare der Twitter-Nutzer unter dem Beitrag. Offenbar hatten einige die Lebensmittel bereits selbst probiert. „Dasselbe ist im Lidl in Nottingham, da war ich auch gerade. Die Streuselkuchen sind noch besser mit Vanillecreme!“, teilte ein User seine Erfahrung mit und ein anderer schrieb: „Die Brezeln sind richtig gut!“.

Bei einer weiteren Userin weckte der Anblick der deutschen Köstlichkeiten offenbar schöne Erinnerungen: „Lecker. Erinnert mich an einen Tag, an dem ich in Köln in der Sonne am Fluss saß, mich von einem Kater erholte, Kaffee getrunken habe und es dazu warmen Streuselkuchen gab“. Ein anderer User wünschte sich die deutsche Currywurst in den Discounter. Der Beitragersteller gab ihm daraufhin den Tipp, deutsche Würstchen bei Lidl zu kaufen und sich damit einfach selber eine Currywurst zu machen.

Gegenteilige Reaktionen rief zuletzt das Angebot in einer Edeka Filiale hervor. Ein Kunde konnte über die Gurkenpreise im Supermarkt nur den Kopf schütteln und fragte sich, ob er bei „Verstehen Sie Spaß“ gelandet sei. Und auch ein anderer Lidl-Kunde erlebte zuletzt eine böse Überraschung. Er teilte seinen Fund auf Twitter und bekam prompt eine Antwort. (rrm)