Kunde fotografiert Produkt: Paket „mit aller Gewalt in den Briefkasten gestopft“, selbst DHL findet das „übel“

Von: Miriam Haberhauer

Ein Paketlieferant beschädigte eine Lieferung bei der Zustellung stark. Er hatte das Paket mit Gewalt in den Briefkasten gestopft.

Duisburg – Wer sein Paket nicht persönlich annehmen kann, kann Bestellungen von DHL, Hermes und Co bequem per Briefkasten zustellen lassen. Eigentlich eine praktikable Lösung – aber nicht immer sind die Briefkästen für Pakete ausgelegt.

DHL-Paket rabiat zugestellt – Starke Schäden an Produkt

Ein Duisburger musste nun zu seinem Ärger feststellen, dass sein Amazon-Paket bei der Lieferung nahezu völlig zerstört wurde. Der zuständige Zusteller hatte das Paket mit Gewalt in den Briefkasten gestopft – Infolgedessen riss der Karton der Sendung auf und das gelieferte Buch trug deutliche Schäden davon.

Auf Twitter teilte der Mann Fotos des Vorfalls: Am schwarzen Bucheinband sind deutliche Beschädigungen zu erkennen, die erahnen lassen, mit welcher Kraft das Paket wohl in den Briefkasten gestopft wurde. Aktuell müssen viele Kunden wohl ohnehin länger auf Zustellungen warten: Bei der Post gibt es mal wieder Warnstreiks, was die Arbeit in den Zustellzentren stark beeinträchtigen dürfte.

„Vielen vielen Dank“ – DHL-Kunde macht Ärger Luft

Zu den Fotos schrieb der enttäuschte Amazon-Kunde: „Hey, DHL, wieder vielen vielen Dank für einen 1A Service.

Und der beschädigten Ware, weil der DHL-Zusteller mit aller Gewalt die Sendung in den Briefkasten stopfen musste anstatt zu schellen.“

Der betroffene Lieferdienst reagierte prompt auf den Tweet und „Oh, das ist übel. Bitte entschuldige.“ Das Social-Media-Team des Unternehmens gab dem Geschädigten zudem Infos, wie der Duisburger den Schaden melden kann.

Was nicht passt, wird passend gemacht. Das dachte sich wohl auch ein anderer Paket-Bote und stellte mit viel Gewalt ein Paket zu. Doch nicht nur Briefkästen sind von dem „Quetsch-Problem“ betroffen. Auch in Paketstationen können Pakete mit Gewalt in die Fächer gebracht werden. (mlh)