Wintereinbruch in Dezember: Eisige Temperaturen – kalt wie in den letzten 20 Jahren nicht

Von: Christina Denk

Zum nächsten Monatswechsel sollen die Temperaturen rapide sinken. Sogar im milden Köln werden nachts zapfige Minusgrade erwartet. Schnee scheint allerdings kaum in Sicht.

München – Der Oktober endete in Deutschland mild und beinahe sommerlich. Die Temperaturen erreichten noch einmal die 20-Grad-Marke. Die Sonne erzeugte vielerorts eine goldene Herbststimmung. Doch schon Ende November könnte sich das rapide ändern. Wetter-Prognosen kündigen den einen eisigen Wintereinbruch an.

Winter-Einbruch zum Dezember? Prognosen zeigen „deutlich zu kalten Verlauf in der ersten Monatshälfte“

Vom Spätsommer direkt in den Winter? Nach dem warmen Oktober-Abschluss könnte es bereits Ende November kalt werden. Wetter.de prognostiziert einen schnellen Temperatursturz zum nächsten Monatswechsel. „Da sehen die Langfristprognosen mehr als einen deutlich zu kalten Verlauf in der ersten Monatshälfte“, meint der Wetterexperte Patrick Panke bei RTL.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass es zu Beginn eines Dezembers so kalt gewesen ist, zumindest nicht in den letzten 20 Jahren“, so der Meteorologe bei wetter.de weiter, mit Blick auf die Berechnungen des EZMWF-Modells für November und Dezember.

Zum Dezember sollen die Temperaturen in Deutschland fallen. Richtung Berge, wie hier in Garmisch, kann es auch schneien (Archivbild). © Wolfgang Zwanzger/Imago

Erwartet wird für Anfang Dezember eine trockene Kälte, die auch strengen Frost bringen kann. Ein Wetter, das eher für Februar typisch wäre. Nachts wird es da sogar im milden Köln bis minus acht Grad kalt, die Tageshöchstwerte erreichen wohl nur einstellige Werte um den Gefrierpunkt, so wetter.de. Anschließend soll es noch kälter werden.

Winter-Prognose für Deutschland: Bringt die Kälte auch Schnee im Dezember?

Verspricht diese eisige Kälte also auch Schnee zum ersten Advent? Danach sieht es weniger aus. Wie die Wetterseite berichtet, wird die Luft Anfang Dezember sehr trocken sein. Schnee ist da kaum in Aussicht. Die Ostwetterlage sei allerdings eine gute Voraussetzung für die weißen Flocken. „Da kann sich immer mal ein Kaltlufttropfen in höhere Luftschichten mogeln, der für Schneefall sorgt“, so wetter.de.

Richtung Berge könnte es dagegen bereits Ende November kalt genug für Schnee statt Regen sein. Lange liegen bleiben wird der aufgrund der Temperaturen tagsüber jedoch nicht. Soweit im Voraus sind die Wetter-Prognosen aber natürlich noch recht ungenau. Fakt sei aber: „Die Wettercomputer für den 42-Tage-Trend berechnen aktuell genau diese eisige Wetterlage“, heißt es bei wetter.de. Ein erster „Schnee-Streifschuss an den Alpen“ wird indes bereits Anfang November erwartet. Der Wintereinbruch ist laut einem Experten Anfang November allerdings noch nicht in Sicht.

Winter in Deutschland: Wetterdienst prognostiziert dennoch milden Winter

Trotz Kalt-Wetter-Einbruch dürfte sich der Trend der letzten Jahre allerdings fortsetzen. Laut dem deutschen Wetterdienst (DWD) ist „ein sehr milder und überwiegend niederschlagsreicher Winter 2022/23 in Deutschland zu erwarten.“ Bereits im letzten Jahr lag die Durchschnittstemperatur mit 2,6 Grad Celsius um 1,8 Grad höher als in der Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich bis 2020 waren es 0,8 Grad zu warm, so der DWD. Heizen wird in der Energiekrise in diesem Winter wohl dennoch teurer werden. Diese Entlastungen plant die Bundesregierung aktuell. (chd)