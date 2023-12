Baba Wanga prophezeit für 2024 große Dramen und überraschende Lichtblicke

Von: Romina Kunze

Wäre es nicht schön, zu wissen, was die Zukunft bringt? Ungeduldige wenden sich womöglich an Orakel, wie Baba Wanga. Doch: Deren Prognosen treffen längst nicht immer zu.

München – Neigt sich ein Jahr dem Ende, blicken viele Menschen gerne zurück und lassen das Vergangene noch einmal Revue passieren. Im selben Zug stellen sich sicherlich eine die Frage, was das kommende Jahr für sie bereithält. Schenkt man der Hellseherin Baba Wanga Glauben, ist das 2024 nicht allzu viel Gutes.

Terror, Klimakatastrophen, Cyberangriffe – Baba Wangas Prognosen für 2024 macht wenig Mut

Sieben Prognosen hat die bulgarische Seherin nach übereinstimmenden Medienberichten von etwa RTL, Watson oder OE24 für 2024 getroffen. Die wenigsten davon dürften in Zeiten von Krieg in der Ukraine und in Israel, Inflation und der gerade erst überstandenen Corona-Pandemie Vorfreude auf das neue Jahr auslösen. Zumal erst kürzlich eine neue, ansteckende Corona-Variante entdeckt worden ist. Dass sie zu einer neuen Pandemie führen wird, gilt unter Experten als unwahrscheinlich.

Blinde Hellseherin aus Bulgarien – Das ist Baba Wanga Baba Wanga, was so viel wie „Oma Wanga“ (mitunter auch Vanga geschrieben) bedeutet, wurde 1911 mit bürgerlichem Namen Wangelia Pandewa Guschterowa im heutigen Nordmazedonien geboren. Als Jugendliche verlor sie ihr Augenlicht, seitdem soll ihr Zukunftsvisionen gekommen sein. In ihrer Heimat wurde sie zu Lebzeiten als „lebende Heilige“ angesehen, viele angesehene Persönlichkeiten sollen sie aufgesucht haben. Sie gilt auch als „Nostradamus des Balkan“.

Geht es nach Baba Wanga müsste Europa 2024 zunehmende Terroranschläge befürchten. In Anbetracht der politischen Weltlage und den Spannungen im Nahen Osten ist das sicherlich nicht ganz aus der Luft gegriffen. Einer Umfrage zufolge aus Oktober 2023 zeigt, dass die Mehrheit in Deutschland (66 Prozent der Befragten) sich durch steigende Terrorgewalt bedroht sieht. Anfang Dezember wurde ein vermeintlicher Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin vereitelt.

Nicht minder beunruhigend: Laut Baba Wanga wird in 2024 ein „großes Land“ biologische Waffentests oder Anschläge durchführen. Auf der anderen Seite hängt dieses Damoklesschwert mindestens schon seit dem kalten Krieg über der Weltbevölkerung. Außerdem sollen – es dürfte wohl eine sehr verklausulierte Vorhersage gewesen sein – Cyberangriffe zunehmen und es auch immer häufiger zu Naturkatastrophen und Extremwettereignissen kommen. Um die ohnehin schon angeschlagene Weltwirtschaft soll es laut Baba Wanga 2024 nicht besser bestellt sein.

Tod eines Despoten – Wird Putin 2024 von eigenen Landsleuten ermordet?

Im November drang die Nachricht aus Moskau, Kreml-Chef Wladimir Putin sei tot. Eine Falschmeldung, wie sich schnell herausstellte. Erst kürzlich reiste Russlands Präsident in die Emirate und nach Saudi-Arabien. Doch gemäß Baba Wangas könnte das 2024 Wirklichkeit werden. Allerdings soll er wohl nicht einer Krankheit erliegen, die ihm schon seit längerem nachgesagt wird, sondern durch ein Attentat eines Landsmannes.

Ein solches Szenario hat Baba Wanga wohl schon für 2020 vorausgesagt – und ganz offensichtlich daneben gelegen. Für das erste Corona-Jahr soll die Hellseherin auch eine „mysteriöse Krankheit“ angekündigt haben. In ihrer Weissagung handelte es sich dabei allerdings um eine Gehirnerkrankung und sollte nur den damaligen US-Präsidenten – es war Donald Trump – betreffen.

Baba Wanga zählt zu den bekanntesten Orakeln der jüngeren Zeit. In ihrer Heimat Bulgarien wird die als Heilige verehrt. Gute Nachrichten hat sie in ihren Visionen allerdings nur selten zu überbringen. 2024 wird da wohl keine Ausnahme. (Fotomontage) © dpa/Imago

In der Summe stünden uns nach Baba Wangas Visionen also keine allzu rosigen Aussichten bevor. Ein Durchbruch im Quantenmechanik zählt zu den wenigen Lichtblicken. Wie der genau aussehen soll, wird nicht näher erläutert. Eine wirklich gute Nachricht halte der „Nostradamos des Balkans“ für uns dann doch bereit: 2024 sollen demnach neue Behandlungsmöglichkeiten für unheilbare Krankheiten entdeckt werden, wie etwa Alzheimer und Krebs.

Lady Di und World Trade Center: Baba Wanga lag wohl schon häufiger richtig – doch meist nicht

Steht uns also ein Jahr bevor, das man am liebsten direkt überspringen würde? Genau weiß das keiner; auch Baba Wanga wohl nicht. Die Hellseherin ist schon im Jahr 1996 verstorben. Vor ihrem Tod soll die Prophetin Vorhersagen für jedes Jahr bis 5079 getroffen haben – das Jahr übrigens, in dem nach ihrer Vision die Erde untergeht. Noch heute interpretieren Anhänger ihre Vorhersagen.

Die Wissenschaft pflichtet den teils kruden Prognosen von Baba Wanga und ihrer Zunft wenig bei. Zumal ihre Vorhersagen mündlich weitergereicht worden sein sollen, Niederschriften davon gibt es keine. Obendrein sagt man der Seherin nach, meist kryptisch und in Bildern gesprochen zu haben, sodass einige Ereignisse in ihre Worte interpretiert werden könnten.

Ihr werden die Vorhersagen für die Anschläge am 11. September, den Tod von Lady Di sowie den Machtaufschwung des IS zugesprochen. Und auch der von ihr für 2023 offenbar vorhergesagte Sonnensturm und die Naturkatastrophen lag sie richtig. Bilder von letzterem dürften viele noch im Kopf haben, die Überschwemmungen in Serbien, Kroatien und Österreich oder die heftigen Waldbrände in Griechenland sind nur einige. Und dem besagten Sonnensturm verdanken wir das für unsere Sphären untypische Naturphänomen der Polarlichter. Das Gros der Vorhersagen von Baba Wanga hat sich jedoch als falsch herausgestellt. (rku)