Wetter-Prognose für den Muttertag: DWD setzt Warnung ab – doch der Norden hat fast Sommer

Von: Victoria Krumbeck

Den Muttertag bei Sonnenschein und hohen Temperaturen verbringen? Daraus wird nichts. Die Eisheiligen spielen beim Wetter in Deutschland nicht mit.

München — Am 14. Mai 2023 ist Muttertag. Viele verbringen den Tag daher im Kreis ihrer Liebsten. Gutes Wetter macht den Tag in Deutschland nur noch schöner. Doch momentan ist unser Wetter von Regen, Gewittern und Unwettern dominiert. Auf Sonnenschein warten viele vergebens. Zusätzlich sind von Donnerstag, 11. Mai, bis Montag, 15. Mai, die Eisheiligen. Die Voraussetzungen könnten deutlich besser sein. Doch welches Wetter erwartet Deutschland am Muttertag?

Wetter in Deutschland am Muttertag: Eisheilige und Niederschlag sorgen für Unbeständigkeit

Mit den Eisheiligen werden bestimmte Tage im Mai bezeichnet, an denen es auch mal zu Frost kommen kann. Im Norden Deutschlands kommen die kalten Tage vor allem zwischen dem 11. und 13. Mai vor und im Süden zwischen dem 12. bis 15. Mai. Hobbygärtner sollten diese Tage unbedingt beachten, denn die Kälte kann so manchem angebauten Obst und Gemüse schaden. Die Eisheiligen sind nach Heiligen der katholischen Kirche benannt:

11. Mai Mamertus 12. Mai Pankratius 13. Mai Servatius 14. Mai Bonifatius 15. Mai Sophie Quelle: Deutscher Wetterdienst

Der Mai bot bisher nur wenige schöne Tage und das wird auch erst mal so bleiben. Diplom-Meteorologe Dominik Jung prognostiziert für die nächsten Tage beim Wetter in Deutschland vor allem im Süden viele Schauer. In den nächsten zwei Wochen sollen dort mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter herunterkommen. Das kann auch zu Hochwasser am Rhein, an der Donau sowie den Nebenflüssen führen.

Am Donnerstag wird es nur im Osten frühlingshaft, bei Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad. Im restlichen Teil Deutschlands ist es weiterhin bewölkt und regnerisch. Frost erwartet uns während der Eisheiligen keiner. Die Tiefsttemperaturen bewegen sich zwischen vier und 11 Grad.

Wetter am Muttertag: Laut Wettervorhersage im Norden freundlich - Im Süden regnerisch

Der Start ins Wochenende geht im Norden und Osten laut Wetterprognose freundlich weiter. Im Süden kann es immer wieder regnen, bei Höchstwerten von 12 bis 17 Grad. Der Samstag bleibt laut Wettervorhersage für Deutschland weiterhin im Südwesten nass und im Nordosten freundlicher, bei Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad. Am Muttertag ändert sich an der regnerischen Prognose kaum etwas. In der Nacht auf Sonntag sinken die Werte auf 5 bis 10 Grad.

Eine Frau geht während eines Regenschauers mit ihren Kindern spazieren. © Armin Weigel/dpa

DWD warnt beim Wetter am Muttertag vor örtlichen Gewittern mit Starkregen

Der Muttertag wird bewölkt, im Tagesverlauf kann es örtlich zu Schauern und Gewittern mit Starkregen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert. Im Norden wird es freundlich, von Berlin und Brandenburg lockert es bis zur Ostsee auf. In der Nordhälfte können die Temperaturen daher auf 20 bis 23 Grad steigen, was angenehmes Muttertags-Wetter bedeutet. Südlich des Mains sieht es den Aussichten zufolge anders aus. Bei Regen und vielen Wolken steigen die Temperaturen auf 14 bis 19 Grad. Ob drinnen oder draußen — Mütter sollten den Tag so oder so genießen können. (vk)