Umstrittener „Grüner-Linien-Test“ verändert den Blick auf Fotos von Geissens oder Meghan und Harry

Familie Geissen (Archivbild): Achtung, Robert neigt sich Richtung Carmen © Marco Wolf/Imago

Der „Grünen-Linien-Test“ hat jetzt auch TikTok erreicht: Ein kurzer Abriss dazu, wo er herkommt und was er sagen will.

München - Für den „Goldenen Schnitt“ ziehe man eine horizontale und eine vertikale Linie durch das noch leere Bild, und zwar in einem bestimmten Seitenverhältnis. Auf den Schnittpunkt der beiden platziere man dann das, was darzustellen ist - voilà, das Bild ist besonders harmonisch. Eine bewährte These in der Kunst.

In Kunstbücher hat es der „grüne-Linien-Test“ noch nicht geschafft. In Psychologiebücher auch nicht. Doch das macht nichts. In sozialen Netzwerken wie TikTok, Instagram oder Twitter gehört er zum Repertoire. Hat man die These einmal gehört, vergisst man sie genauso wie den „Goldenen Schnitt“ nicht wieder.

Fotos von Promi-Paaren unter der Lupe: Was will der umstrittene „Test“ mit Linien?

Beim „grüne-Linien-Test“ soll der Betrachter bei einem Paarfoto die Körperachse der beiden Leute mit jeweils einer Linie markieren. Unklar, warum diese grün sein sollen. Wozu? Um dann zu sehen, welche Person sich stärker zur anderen lehnt. Ist es der Mann, der sich zur Frau neigt: Nicht gut! Denn ein „viriler“ Mann zeigt so angeblich „Unterwürfigkeit“. Wenn hingegen die Frau sich zur ihrem Partner neigt, sei das völlig okay.

Findet zumindest „Rivelino“, auf Twitter unterwegs mit dem Handle @alpharivelino“. Er hat nach Informationen des Online-Jugendmagazins The Tab den „grünen-Linien-Test“ in die Welt gebracht. Bereits vor mehr als einem Jahr, jetzt macht das „Psychologie-Prinzip“ auch Karriere auf Twitter, so der Bericht. Fans prüfen die Fotos ihrer Promi-Paare auf dieses Prinzip hin.

Und Rivelino glaubt offenbar immer noch an seine These, wie einer seiner aktuellen Tweets zeigt. Auf dem Foto macht es der Mann seiner Meinung nach „richtig“:

„Grüne-Linien-Test“ für Paarfotos: Geissens und Royals „fallen durch“

Hieße im Umkehrschluss, auf das „Die Geissens“-Foto oben angewandt: Robert posiert mit seiner Carmen falsch. Ebenso Heidi Klum mit ihrem Tom Kaulitz oder Herzogin Meghan mit ihrem Prinz Harry.

Es war zu erwarten, dass das Echo auf die „grüne-Linien-These“ ziemlich gemischt ausfiel, Tendenz negativ. „Rivelino“ ficht da offenbar nicht an. Er hat offenbar schon die nächste Körpersprachen-These in der Mache. An diesem Montag (25. April) zeigt er ein Fotos zweier Promi-Paare und fragt: „Was machen die Frauen da mit ihren Händen?“. Will man die küchenpsychologische Antwort auf diese Frage wirklich wissen?