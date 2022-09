Nadel-Attacken für TV-Experiment? ProSieben reagiert auf Anschuldigungen

Von: Christina Denk

Einige Party-Besucher erheben schwere Vorwürfe gegen ProSieben. Der Sender habe für ein TV-Experiment Nadelangriffe simuliert, ohne die Probanden aufzuklären. ProSieben widerspricht.

Berlin — K.o.-Tropfen, Nadeln und Spritzen: Immer wieder kommt es in Clubs zu Angriffen auf Party-Besucher. Zunehmend häufen sich Vorfälle mit Nadeln, sogenanntes Needle Spiking. Einige Frauen aus Berlin werfen dem Sender ProSieben nun vor, eben solche Situationen bewusst simuliert zu haben — ohne die Versuchspersonen aufzuklären. Der Sender widerspricht.

Vorwürfe gegen ProSieben: Clubbesucher werfen Sender Needle Spiking vor

Im Gespräch mit dem Spiegel schildert eine 27-Jährige die Vorgänge im Berliner Club. Mehrere Frauen ihrer Gruppe hätten beim Club-Besuch Stiche am Oberarm gespürt und wollten etwas später am Abend den Club daher verlassen. Von den Dreharbeiten hätten sie zwar gewusst, die Stiche jedoch nicht damit in Verbindung gebracht. Erst am Ausgang hätte das Kamerateam sie angesprochen.

„Ich empfand die ganze Situation als sehr missbräuchlich“, sagt die 27-Jährige gegenüber dem Spiegel. Sie verstehe das Anliegen, über Nadelattacken aufzuklären, aber „wenn man über Traumata informieren will, sollte man dabei vielleicht nicht erneut Menschen traumatisieren“, wird die Clubbesucherin zitiert. Die Vorfälle wurden durch die Autorin Marie Luise Ritter öffentlich, die die Ereignisse in ihrer Instagram-Story teilte. Die Autorin habe schon Erfahrungen mit K.o.-Tropfen gemacht und erhebt ebenfalls Vorwürfe gegen den Sender. „Sowas kann traumatisierend sein, sowas kann Panikattacken auslösen“, so Ritter.

ProSieben widerspricht den Frauen: Sofortige Aufklärung und Textmarker statt Spritzen

ProSieben widerspricht der Darstellung der Partygäste. „Die Club-Besucherinnen wurden nicht gepikst. Sie wurden mit einem Textmarker markiert. Das ist komplett ungefährlich“, teilte Sendersprecher Christoph Körfer mit.

Zu den Vorwürfen, die Feiernden wären erst bei Verlassen des Clubs über das Experiment aufgeklärt worden, betonte Körfer: „Unmittelbar nachdem das TV-Team erkannt hat, dass eine Dame nach der Berührung mit dem Textmarker verunsichert war, wurde sie von der Reporterin aufgeklärt. In diesem Gespräch wurde die Dame umgehend informiert, dass es sich nicht um eine Nadel, sondern um einen Textmarker handelte und worum es in dem Experiment ging.“ Das gedrehte Filmmaterial zeige den chronologischen Hergang eindeutig.

Bei dem umstrittenen, geplanten Beitrag handelt es sich laut ProSieben um eine Produktion für das Journal „Zervakis & Opdenhövel. Live“. Es soll dabei um Nadelattacken gehen. „Zervakis & Opdenhövel“ kehrt am Mittwoch (7. September) nach zwölf Wochen Sommerpause zurück. Ob der Beitrag in der ersten Ausgabe vorkommt, war am Freitag nach Angaben von ProSieben noch unklar.

Needle Spiking: Eine neue Gefahr in den Clubs und auf Festivals

Needle Spiking Als Needle Spiking werden Angriffe etwa in dunklen, lauten Clubs oder auf Festivals beschrieben, bei denen in erster Linie Frauen von Unbekannten mit Nadeln gepikst und unter Drogen gesetzt werden. Vorfälle dieser Art gab es in jüngerer Zeit häufiger. Zunächst wurde in Großbritannien über Angriffe berichtet. Ab Beginn des Sommers 2022 folgten in Frankreich hunderte Anzeigen und auch Deutschland und Spanien verzeichnete derartige Fälle. Andrea Piest, Fachreferentin im Berliner Drogennotdienst, rät Partygästen bei plötzlichem Unwohlsein daher sofort das Clubpersonal und Freunde zu informieren, schreibt der Deutschlandfunk. Das Personal müsse darüber hinaus sensibel reagieren und die Personen betreuen. Speziell bei Needle Spiking ist es fast unmöglich, die Täter im Gedränge auszumachen.

Ebenfalls ein gefährliches Phänomen ist derzeit die sogenannte „Blackout“-TikTok-Challenge. Ein 14-jähriger Junge ist das zweite Todesopfer der Challenge. (chd/dpa)