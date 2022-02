Kaufland-Kundin erlebt unschöne Valentinstags-Überraschung - und wird richtig wütend

Von: Armin T. Linder

Voller Vorfreude ging eine Kaufland-Kundin nach einer Prospekt-Entdeckung in die Filiale. Was sie dort vorfand, ließ sie aber schäumen.

Leonberg - Zum Valentinstag den Lieben eine Freude machen: Das geht mit netten Worten persönlich oder per WhatsApp (hier die besten Sprüche). Und natürlich auch über materielle Dinge. Doch viele müssen auch aufs Geld schauen - da soll es gerne etwas Schönes sein, ohne ein zu großes Loch ins Portemonnaie zu reißen. Bei diesem Plan erlebte eine Kaufland-Kundin jetzt eine unschöne Überraschung. Und meldete sich mit der Kennzeichnung „fühlt sich wütend“ über Facebook zu Wort.

Kaufland: Kundin teilt Strauß-Enttäuschung wütend bei Facebook

Die Frau aus Leonberg (Baden-Württemberg) hatte ein Angebot für einen „Premium-Rosen-Lilien-Orientalstrauß“ im Prospekt entdeckt. Und die Blumen machen dem Foto nach durchaus was her für einen vermeintlichen Schnäppchen-Preis von 9,99 Euro. Doch Versprechen und Wirklichkeit klaffen hier wohl deutlich auseinander: Die Kundin postete weitere Fotos, die zeigen, wie der Strauß in der Filiale wirklich aussieht. Ziemlich kümmerlich.

Sie schäumt in ihrem Facebook-Beitrag: „Also ich bin es ja gewohnt, dass die vielversprechenden Werbefotos nicht unbedingt das wiedergeben, was man nachher bekommt. Aber was sich Kaufland dabei gedacht hat? Sorry, aber das ist doch die Kunden vera****t“, schreibt sie.

„Also ne Ähnlichkeit sehe ich da auch nicht wirklich“, stimmt ihr eine andere Nutzerin zu. Eine andere Userin trägt einen Lacher einer anderen Person weiter. „Er meinte: Da steht aber nicht irgendwo ‚Serviervorschlag‘ dabei?“ Ein Kommentierer verweist aufs Fachgeschäft, wo man für mehr Geld eben mehr bekommen dürfte: „Das wäre beim lokalen Gärtner mit regionalen Blumen nicht passiert.“

Kaufland-Beschwerde vor Valentinstag sorgt auch für Lacher

Eine Frau mit grünem Daumen verweist darauf, sie habe „schon paarmal erlebt, dass die Lilien wunderschön aufblühen. Dann sieht der Strauß auch aus wie im Werbeblatt“. Doch die enttäuschte Kundin beschreibt genau, was sie gesehen und nicht gesehen hat und meint: „Wenn die Lilienblüten voll aufgeblüht sind, bekomme ich damit nicht den Strauß gebunden, der auf dem Foto abgebildet ist.“

Für einen Lacher sorgt dann eine andere Konversation. „Da steht doch ‚verschiedene Varianten‘“, gibt eine Nutzerin die Vorlage. Und die Kaufland-Kundin greift sie auf: „Und Du meinst, in unserem Kaufland ham sie dann heute leider nur die abgespeckte Variante für Arme?“ Ebenfalls für Lacher im Netz sorgt der WhatsApp-Chat eines Rewe-Kundin mit seiner Oma. (lin)