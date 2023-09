„Zehntausende Euro rechtswidrig abgeknöpft“: Polizei muss Klima-Klebern Bußgeld zurückzahlen

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Pleite für die Berliner Polizei: Für das Loslösen von der Straße darf sie Protestierenden keine Gebühr aufbrummen. Die „Letzte Generation“ bekommt Geld zurück.

Berlin – Cashback im Klimastreik: Die „Letzte Generation“ jubelt über ein Gerichtsurteil in Berlin. Wer sich auf die Straße klebt, muss für die Entfernung nicht bezahlen, entschied das Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren.

Festgeklebt beim Klimastreik: Aktivistinnen und Aktivisten müssen nicht für ihre Entfernung bezahlen, entschied das Berliner Amtsgericht. © Funke Foto Services/Imago

„Letzte Generation“ siegt vor Gericht: Klimaaktivist bekommt Bußgeld zurück

Ein Aktivist war gegen den Bußgeldbescheid vorgegangen, den er für eine Straßenblockade im Juni 2022 bekommen hatte. Er wurde damals losgelöst und weggetragen. Die Rechnung: 241 Euro. Das Bußgeld hat der Mann beglichen, aber gleichzeitig ein Eilverfahren dagegen ins Rollen gebracht.

Jetzt bekommt er sein Geld zurück. Das Gericht sah keine gesetzliche Grundlage für die Polizeigebühr. In einer Mitteilung erklärt die Pressestelle: Beim Loslösen und Wegtragen von Protestierenden handele es sich nicht um Gefahrenabwehr. Einen Rückschlag musste derweil eine Aktivistin vor dem Gericht in Köln hinnehmen, sie erhielt eine Rekord-Haftstrafe ohne Bewährung.

313.000 Euro für die „Letzte Generation“? Berliner Gerichturteil könnte massive Rückzahlung bedeuten

Die „Letzte Generation“ sieht sich bestätigt und hofft auf eine massive Rückzahlung. „Berliner Polizei hat Zehntausende Euro rechtswidrig von der ‚Letzten Generation‘ abgeknöpft und muss diese jetzt an uns zurückzahlen!“, schreibt die Gruppe auf Twitter.

Wie hoch könnte die Summe sein? Die Berliner Polizei hatte bis September insgesamt 1300 Gebührenbescheide an Klimaaktivisten verschickt, alle in Höhe von 241 Euro. Das ergibt eine Gesamtsumme von 313.300 Euro.

Beschwerde gegen Polizeikosten-Beschluss möglich: Rechnung für Aktivisten in anderen Bundesländern üblich

Ein Aktivist hat sein Bußgeld mittlerweile zurück, ob andere auch eine Rückzahlung bekommen, steht allerdings noch aus. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.

Dass Protestierende für die Polizeikosten aufkommen, ist in anderen Bundesländern durchaus üblich. In Bayern und Baden-Württemberg bekommen Teilnehmer von Klebe-Aktionen fast immer eine Rechnung für den Einsatz. Für Ferat Koçak, klimapolitischer Sprecher der Linksfraktion in Berlin, sind diese Gebühren ein Unding. „Besonders in Zeiten einer erstarkenden AfD ist eine solche Kriminalisierung des Klimaprotests erschreckend“, sagt er der taz. (moe)