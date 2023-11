Bär greift deutschen Öko-Aktivisten an – Förster tobt über „Pseudo-Umweltschützer“

Von: Julia Stanton

Eine Kamerafalle hat festgehalten, wie der Bär einen deutschen Ökoaktivisten angreift. © Screenshot/Twitter/Michal Gzowski

Ein Bär greift in den Polnischen Karpaten einen Umweltschützer lebensbedrohlich an. Erschütternde Aufnahmen zeigen den Angriff.

Zatwarnica – Er kletterte einfach in den Bären-Bau. Für einen deutschen Umweltaktivisten endete ein Ausflug in die polnischen Karpaten lebensbedrohlich. Ein Bär hetzte den Mann durch den Wald und verletzte ihn schwer.

Er musste per Hubschrauber in ein Krankenhaus abtransportiert werden. Laut den Bergrettern GOPR Bieszczady wies der Mann mehrere Stich- und Schnittwunden auf. Berichten zufolge befindet er sich in einem ernsten, aber stabilen Zustand.

Deutscher Öko-Aktivist geht einfach in Bärenhöhle: Tier jagt Männer durch Wald in den Karpaten

Der deutsche Aktivist war Teil der „Wild Carpathians Initiative“ und war gemeinsam mit einem anderen Aktivisten zur Bärenhöhle gereist. Die Initiative widmet sich der Konservierung des Gebirgsgebiets, das sich durch Mittel- und Osteuropa erstreckt.



Die Umweltaktivisten wollten beweisen, dass die Abholzung des Gebiets, die Bären aus den Karpaten vertrieben hätte. Aufgrund dieser Überzeugung hatten die Männer erwartet, dass die Höhle leer sein würde. Stattdessen fühlte sich das Tier bedroht und jagte sie durch den Wald.

Bärenangriff in Polen: „Nette Ironie“ – Förster schimpft auf Twitter über Deutschen „Pseudo-Umweltschützer“

Eine Überwachungskamera zeichnete auf, wie der Bär zum Angriff überging. Michał Gzowski, ein Sprecher der polnischen Forstbehörde, teilte Bilder der Videoaufnahme auf der Plattform „X“: „Nette Ironie – Pseudo-Umweltschützer hetzen gegen Förster, Bergretter und Polizisten, und jetzt retten diese Leute ihr Leben“, kommentierte er den Vorfall.

Der Förster schlug außerdem vor, den verletzten Mann für einen Darwinpreis zu nominieren. Es handelt sich dabei um einen sarkastischen Preis, mit dem jedes Jahr die dümmsten und unglücklichsten Todesfälle „geehrt“ werden.

Lebensraum der Bären ist in den Karpaten bedroht

Die „Wild Carpathians Initiative“ räumte gegenüber der britischen Tageszeitung „The Telegraph“ ein, dass ihre Aktivisten das Tier nicht hätten stören dürfen, da es sich in dem Gebiet auf seinen Winterschlaf vorbereitete.

Allerdings wies die Organisation auch darauf hin, dass der Wald in den Karpaten in einem alarmierenden Tempo abgeholzt werde. Fast täglich verlassen bis zu 40 mit Holz beladene Lastwagen die Region.

In einem 2022 vorgelegten Bericht bestätigte die Umweltorganisation Greenpeace diese Angabe. Ihren Hochrechnungen zufolge wären bei ungebremster Abholzung bis 2050 fast 20 Prozent des Karpaten-Waldes verschwunden.

Robert Cyglicki, ein polnischer Greenpeace-Experte und der Autor des Berichts, kommentierte: „Die Karpaten sollten zu den am besten geschützten Regionen in Europa gehören, doch die Realität zeigt das Gegenteil.“ (jus)