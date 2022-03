Ungewöhnliches Haustier: Polizei entdeckt bei Kontrolle Puma im Auto

Von: Patrick Huljina

Bei einer Kontrolle in der Oberpfalz entdeckten Polizisten ein Haustier im Auto. So weit, so normal – hätte es sich dabei nicht um einen Puma gehandelt.

Neunburg vorm Wald - Katzen zählen zu den beliebtesten Haustieren in Deutschland. Klein, süß, flauschig – alles Attribute, an denen sich Katzenliebhaber erfreuen. Ein Mann aus Baden-Württemberg hatte für sein Zuhause allerdings offenbar größere Pläne. Bei einer Polizeikontrolle staunten die Beamten sicherlich nicht schlecht, als sie eine ausgewachsene Raubkatze im Auto des 30-Jährigen entdeckten.

Bayern: Polizei entdeckt bei Kontrolle Puma im Auto

Bei dem Tier handelte es sich den Angaben zufolge um einen ausgewachsenen Puma. Bei einer Kontrolle des Autos in Neunburg vorm Wald in der Oberpfalz entdeckten die Beamten am Dienstag (15. März) die Raubkatze in einer Holzkiste. Das teilte die Polizei am Mittwoch (16. März) in einer Mitteilung mit.

Da die Raubkatze nicht zahm war, musste ein Tierarzt kommen, um den Puma für den Transport ruhigzustellen. Er betäubte den fünf Jahre alten Puma kurzzeitig mit einem Pfeil aus Blasrohr. Dann sei das Tier „vorübergehend und unverletzt in eine artgerecht ausgestattete bayerische Facheinrichtung gebracht“ worden, hieß es weiter

Die Polizei in der Oberpfalz hat bei einer Kontrolle diesen Puma in einem Auto entdeckt. © Polizeiinspektion Neunburg v.Wald/dpa

Ungewöhnliches Haustier: Mann wollte Puma wohl zuhause halten

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann das 40 Kilogramm schwere Tier im Nachbarland Tschechien gekauft hat. Er wollte es wohl als Haustier halten. Woher das Tier ursprünglich stammte, ist allerdings nicht bekannt.

Pumas stehen unter Artenschutz und leben vor allem in Amerika. Die Polizei ermittelt nun gegen den 30-Jährigen. Es bestehe der Verdacht eines Vergehens nach dem Bundesnaturschutzgesetz, teilten die Beamten in ihrer Mitteilung mit. (ph mit dpa)