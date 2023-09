Ekel-Vorfall an der Adria: Mega-Yacht pumpt Fäkalien ins Meer

Von: Michelle Mantey

Ein Vorfall an der Adria sorgt für Empörung. Von einer Yacht werden Fäkalien ins Meer gepumpt, nun droht eine hohe Strafe. (Symbolbild) © McPHOTO/IMAGO

Ein Vorfall an der Adria sorgt für Empörung. Eine Megayacht spült Fäkalien ins Meer, mit fatalen Folgen. Nun droht eine hohe Strafe.

Tivat – Entspannt an der Adria am Strand liegen und im Wasser baden. Das dürfte viele Urlauber erfreuen, doch die Freude wird durch so manche Ekel-Vorfälle getrübt. Während sich einige Reisende über ein aufgespießtes Lamm am Strand aufregen, wundern sich andere über verunreinigtes Wasser: Denn eine Yacht pumpte Fäkalien ins Wasser und sorgte laut Bericht des Nachrichtenportals Morski für einen Umweltunfall.

Die Megayacht setzte demnach in der Bucht von Tivat in der Nähe der Insel Sveti Marko ihren Anker. Und damit war sie nicht allein. Um sie herum lagen weitere Yachten, als sie die mit Fäkalien befüllten Tanks ins Meer pumpte. Zur selben Zeit waren auch viele kleinere Sportboote unterwegs. Alle wurden Zeugen der Verschmutzung.

Yacht an der Adria spült Fäkalien ins Meer

Schnell breitete sich die eklige Masse auf der Meeresoberfläche aus. Einige Zeugen berichteten von einem unerträglichen Gestank. Für die umliegenden Boote nahm der Ausflug ein schmutziges Ende. Diese mussten sich den Weg durch die umher schwimmenden Fäkalien zurück zum Hafen bahnen. Vor Ort informierten sie die Schifffahrtssicherheitsinspektion und die Direktion für Schiffssicherheit und das Hafenmanagement. Der verantwortliche Kapitän muss nun eine Geldstrafe von 4000 Euro bezahlen.

Laut dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr gelten für das Ablassen von sogenanntem Schiffsabwasser bestimmte Regeln. Zu dem Schiffsabwasser zählen „Abwässer aus WCs, Sanitärbereichen oder Räumen, in denen sich lebende Tiere befinden.“ Meist gelangen diese zunächst in einen Sammeltank. Für das Entleeren der Tanks gibt es in einigen Häfen spezielle Abgabemöglichkeiten. Viele moderne Schiffe verfügen sogar häufig über eine Kläranlage.

Erst vor wenigen Wochen sorgten zweite weitere Unfälle auf dem Wasser für Entsetzen. Eine Luxus-Yacht fackelte vor Mallorca ab und eine Mutter übersah ihre Tochter und überfuhr sie mit dem Boot. (mima)