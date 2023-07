„Der Pöbel kommt“: Wieder Protestcamp auf Sylt geplant

Von: Dagmar Schlenz

In diesem Sommer könnte es wieder ein Protestcamp auf der Nordseeinsel Sylt geben. Ein linkes Aktionsbündnis ruft zur Rückkehr nach Westerland auf.

Westerland/Sylt – „Wir wollen zurück nach Westerland!“ Das ist nicht nur das Motto vieler Fans der Nordseeinsel Sylt, sondern auch der Aufruf der „Aktion Sylt“, sich einem geplanten Protestcamp auf der Insel anzuschließen. Bereits im Sommer 2022 hatte es im kleinen Stadtpark vor dem Rathaus in Westerland ein Camp von Punks und linken Aktivisten gegeben. Nun will man erneut demonstrieren – gegen Gentrifizierung und Mietenwahnsinn auf Sylt.

„Der Pöbel kommt!“: Termin für Protestcamp auf Sylt steht fest

Die Aktivisten haben sich erneut die Sommerferien für ihren Protest ausgesucht. „Achtung, der Pöbel kommt!“, heißt es in einem Aufruf von „Aktion Sylt“ auf Twitter, der das Camp vom 24. Juli bis zum 20. August 2023 in Westerland ankündigt. Gerade erst haben Mitglieder der „Letzten Generation“ Sylt-Verbot erhalten, nachdem sie auf der Insel mit Farbattacken gegen Superreiche demonstriert haben, die ihrer Meinung nach einen bedeutenden Anteil an der Klimakatastrophe haben. Und nun kündigt sich für den Sommer die „Antikapitalistische Initiative“ an.

Allerdings müssen sich die Veranstalter einen anderen Ort für das Camp suchen, denn den Stadtpark ziert seit Mitte Mai 2023 das Kunstprojekt „Meeresrauschen“. Viele vermuten, dass die umstrittenen Lichtobjekte auf Sylt extra zu dem Zweck aufgestellt wurden, um Punks und Aktivisten aus dem Park fernzuhalten. Nach Angaben der Veranstalter habe man bei der Anmeldung zwei mögliche Orte für das Camp angegeben – beide sollen „recht zentral in Westerland“ liegen.

Aktion Sylt: Protest gegen Gentrifizierung und Mietenwahnsinn

Auch wenn Immobilien auf Sylt gerade deutlich günstiger geworden sind, so liegen sie im bundesweiten Vergleich immer noch an der Spitze. Dauerwohnraum ist knapp und kaum bezahlbar, viele Menschen können sich das Leben auf der Insel nicht mehr leisten und ziehen aufs Festland. Gegen diese Zustände will die „Aktion Sylt“ in ihrem Camp protestieren. „Wir richten unser Augenmerk auf die Spaltung der Gesellschaft. Insulaner werden durch Gentrifizierung vertrieben, die Reichen schotten sich ab“, heißt es in einem Tweet des Aktionsbündnisses.

Das Aktionsbündnis prangert an, dass denkmalgeschützte Bauten dem Verfall überlassen werden, um Platz für neue Luxusappartements zu schaffen. Damit spielen die Aktivisten auch auf den illegalen Abriss des „Alten Gasthofes“ in List und die Neubaupläne des Investors an. Das Programm des Camps solle – wie auch im letzten Jahr – sehr offen gestaltet sein und vor Ort gemeinsam erarbeitet werden. Geplant sei, Räume zu schaffen, in denen Plena, Diskussionsrunden und Skillshares stattfinden können.

Protestcamp auf Sylt: Kreis Nordfriesland bestätigt Anmeldung

Der für die Genehmigung des Protestcamps auf Sylt zuständige Kreis Nordfriesland bestätigt auf Nachfrage von 24.hamburg.de die Anmeldung. „Eine Versammlungsanzeige ist bei uns eingegangen. Als Nächstes folgt ein Kooperationsgespräch mit dem Versammlungsleiter. Weitere Details – ob, wie und wo, die Veranstaltung stattfindet – ergeben sich erst im Nachgang dazu. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir Ihnen leider keine weiteren Informationen zur Verfügung stellen“, so eine Sprecherin.

Da das Camp in rund vier Wochen beginnen soll, muss der Kreis relativ zeitnah entscheiden. Unabhängig davon haben die Punks, die im letzten Jahr auch am Protestcamp beteiligt waren, bereits für Anfang August Chaostage 2023 auf Sylt angekündigt. Es könnte also turbulent weitergehen auf der beliebten Ferieninsel.