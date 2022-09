Hochstapler aus Netflix-Doku in Belgien festgenommen: Er war seit Ende August auf der Flucht

Die Polizei in Belgien nahm einen wegen versuchten Mordes gesuchten und aus einer Netflix-Dokumentation bekannten britischen Hochstapler fest. Er war auf der Flucht (Symbolbild). © IMAGO/Marius Bulling/ onw-images

Ein bekannter britischer Hochstapler war seit Ende August auf der Flucht, nun konnte ihn die Polizei in Belgien am Freitagabend festnehmen.

Brüssel - Ein wegen versuchten Mordes gesuchter und aus einer Netflix-Dokumentation bekannter britischer Hochstapler ist nach seiner Flucht auf einer Autobahn in Belgien festgenommen worden. Der verurteilte Serienbetrüger wurde am Freitagabend nahe Brüssel gefasst, wie eine Polizeisprecherin am Samstag mitteilte.

Britischer Hochstapler war seit Ende August auf der Flucht

Gegen den nun festgenommenen Hochstapler Robert Hendy-Freegard lief eine Fahndung wegen versuchten Mordes, nachdem er Ende August in Frankreich zwei Polizisten angefahren und verletzt hatte, um einer Kontrolle zu entgehen. Die Beamten wollten ihn mit auf die Wache nehmen, doch Hendy-Freegard leistete dem keine Folge und war seitdem auf der Flucht. Er hatte seit 2015 in der Ortschaft Vidaillat im dünn besiedelten Département Creuse im Zentrum Frankreichs gewohnt. Wie die Polizei dem Betrüger nun in Belgien auf die Schliche kam, war zunächst nicht bekannt.

Deshalb führten Polizisten Ende August eine Kontrolle beim „Puppenspieler“ durch

Arbeitsinspektoren hatten nach Angaben der Behörden in Begleitung von Polizisten Ende August den Hundezuchtbetrieb kontrolliert, den Hendy-Freegard mit seiner Partnerin in Frankreich betrieb. Einer der beiden sollte demnach die Beamten zum nächsten Revier begleiten, hieß es in einer Mitteilung der Präfektur des Départements zu dem Vorfall. Doch der Mann habe sein Auto gestartet und zwei Beamte angefahren, bevor er floh. Demnach wurden die beiden Polizisten schwer verletzt, einer von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 51-jährige Hendy-Freegard war 2005 in London wegen Betrugs, Diebstahls und Entführung zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte seine Opfer bezirzt und dann gnadenlos ausgebeutet. Wegen seiner Fähigkeit, Menschen zu manipulieren, bekam er den Spitznamen „der Puppenspieler“. Das Urteil wegen Entführung gegen ihn wurde jedoch später in der Berufung aufgehoben und der Hochstapler wurde 2009 aus dem Gefängnis entlassen. Anfang des Jahres veröffentlichte der US-Streamingdienst die Dokumentarserie „Der Puppenspieler: Auf der Jagd nach dem ultimativen Betrüger“ über ihn (dpa/AFP).