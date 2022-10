Riesenpython verschlingt Frau komplett: Suchtrupp findet Vermisste im Bauch des Reptils

In Indonesien

+ © Andrew McLachlan/imago Grausamer Fund in Indonesien: Die Polizei entdeckte in einer Pythons – hier im Foto eine Netzpython – die Leiche einer Vermissten (Symbolfoto). © Andrew McLachlan/imago

Zwei Tage lang suchten Einsatzkräfte in Indonesien nach einer vermissten Frau. Dann entdeckten sie die 52-Jährige im Bauch einer Riesenschlange – tot.

Jakarta – Am Sonntagnachmittag kehrte eine Frau nicht von ihrer Arbeit auf einer Kautschukplantage nach Hause zurück. Ihr Mann schlug sofort Alarm und machte sich auf die Suche, wie CNN Indonesia berichtet. Ihr Ehemann entdeckte die Sandalen, ein Kopftuch und ein Messer seiner Frau in der Gummiplantage. Die Frau war jedoch spurlos verschwunden. Daraufhin startete eine Suchaktion mit 300 Dorfbewohnern.

Indonesien: Suchtrupp findet Python mit stark aufgeblähtem Bauch

Am nächsten Morgen stieß der Suchtrupp auf eine stark aufgeblähte Schlange. „Während der Suche fand das Team eine Riesenpythonschlange mit einer Länge von sieben Metern, von der wir vermuteten, dass sie das Opfer gejagt hatte“, sagte der Polizeisprecher später in einer Erklärung, wie lokale Medien berichten. Die Schlange wurde gefangen und dann getötet. Das Suchteam schnitt dem Reptil seinen Bauch auf. Dort wurden die Überreste der Vermissten gefunden. Der Leichnam der Frau soll unversehrt gewesen sein.

Suche nach vermisster Frau: Rettungsteam schneidet Python auf

„Der Körper des Opfers war nicht zerstört, als wir sie in der Schlange fanden, was bedeutet, dass sie erst kürzlich ganz verschluckt worden war“, sagte die Polizei. Der Vorfall in der Nähe des Dorfes Betara in der indonesischen Provinz Jambi auf der Insel Sumatra erschüttert. Der Todeskampf der Frau soll zwei Stunden gedauert haben. Es klingt grausam. Der Python erstickt seine Beute und verschluckt sie dann im Ganzen. Das Reptil packt sein Opfer mit den Zähnen und windet sich darum, bis es nicht mehr atmen kann.

Sempat Hilang, Ibu Penyadap Karet di Jambi Ternyata Ditelan Ular Piton Sepanjang 6 Meter https://t.co/T0poox2gC1 pic.twitter.com/RRtkccnSav — KOMPAS TV (@KompasTV) October 24, 2022

Python verschlingt sein Opfer als Ganzes

Pythons verschlingen normalerweise eher kleine Tiere wie Vögel oder Affen. Laut Berichten sollen schon Wildschweine in einem Netzpython gefunden worden sein. Es klingt ungewöhnlich, dass ein Riesenpython einen Mensch verschlingt. Doch über einen ähnlichen grausamen Vorfall in Indonesien berichteten Medien bereits im Jahr 2021. Eine Hausfrau (54) wurde auf der Insel Muna von einer acht Meter langen Schlange verschlungen.(ml)