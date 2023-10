Neue Liste der reichsten Deutschen: Münchner Duo verdrängt Lidl-Gründer von Rang eins

Von: Patrick Mayer

In der Liste der reichsten Deutschen gibt es einen neuerlichen Wechsel auf Platz eins. Ein Duo zieht am Lidl-Gründer vorbei.

München – Wer sind die reichsten Deutschen? Immer wieder wird dieser Frage nachgegangen, um zu beantworten, wer in der Bundesrepublik das größte Privatvermögen sein Eigen nennt.

Liste der reichsten Deutschen: BMW-Großaktionäre verdrängen Lidl-Gründer

Das Manager Magazin hat nun eine aktualisierte Liste herausgegeben. Demnach gab es einen Wechsel auf Platz eins. Konkret: Spitzenreiter in puncto Vermögen ist nicht mehr der mittlerweile 84-jährige Lidl-Gründer Dieter Schwarz.

Der geteilte erste Platz geht stattdessen an die beiden Großaktionäre des bayerischen Automobil-Riesen BMW: Die Geschwister Susanne Klatten und Stefan Quandt.

Großaktionäre von BMW: Stefan Quandt und Susanne Klatten. © IMAGO / Sven Simon

Klatten und Quandt kommen laut des Berichts gemeinsam auf ein geschätztes Vermögen von 40,5 Milliarden Euro. Das Manager Magazin verweist darauf, dass als Quellen einsehbare Handelsregistereinträge oder etwa Unternehmenswerte dienen. Klatten hält an der BMW AG zum Beispiel 19,1 Prozent der Anteile. Zusammen mit ihrem Bruder Stefan Quandt sind es knapp die Hälfte der Aktien der börsennotierten Bayerischen Motoren Werke Aktiengesellschaft.

Eigentümer von Lidl und Kaufland: Dieter Schwarz bleibt dennoch der reichste Deutsche

Da Klatten, geborene Quandt, aber noch in viele andere Unternehmensformen investiert, zum Beispiel über ihre Holdinggesellschaft SKion in den Chemiekonzern Altana AG, hat sie aber wohl noch das deutlich größere Vermögen. Laut des US-amerikanischen Wirtschaftsmagazins Forbes lag ihr eigenes Privatvermögen Anfang des Jahres bei 27,2 Milliarden Dollar, umgerechnet etwa 25,7 Milliarden Euro. Sie gilt damit nach wie vor als reichste Frau Deutschlands.

Laut des Manager Magazins konnten Klatten und Quandt, Stand Anfang Oktober 2023, in den vergangenen zwölf Monaten einen gemeinsamen Vermögenszuwachs von 7,2 Milliarden Euro verzeichnen, was der gesunden Entwicklung der BMW-Aktie zu verdanken sei. Der schwäbische Unternehmer Schwarz, Eigentümer der Schwarz-Gruppe (Kaufland/Lidl), kommt demnach auf ein Privatvermögen von geschätzt 39,5 Milliarden Euro. Wenn man bedenkt, dass Klattens und Quandts Vermögen in dem Bericht zusammengerechnet wird, ist der gebürtige Heilbronner damit immer noch allein die reichste deutsche Privatperson.

Liste der reichsten Deutschen: Familie Merck und HSV-Investor Kühne vorne dabei

Rang drei geht an die Familie Merck mit 32 Milliarden Euro, die den gleichnamigen Pharma- und Chemiekonzern im Eigentum hat. Das Darmstädter Unternehmen ist ein Riese in der Arzneimittel-Herstellung. Rang vier belegt die Familie Reimann mit 30,5 Milliarden Euro, Rang fünf der hanseatische Logistik-Unternehmer Klaus-Michael Kühne (28,5 Milliarden Euro), der durch sein Engagement beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV bekannt ist. (pm)