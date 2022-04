Queen Elizabeth II.: Im Gespräch mit Patienten – Corona «macht einen sehr müde und erschöpft»

Queen Elizabeth II.jpg © i-Images via IMAGO

Mit sehr privaten Einsichten in ihre Corona-Erkrankung und die Folgen hat Queen Elizabeth II. ein Gespräch mit anderen Erkrankten geführt.

Windsor - «Es macht einen sehr müde und erschöpft, nicht wahr?», sagte die britische Königin in einem Videotelefonat mit einem ehemaligen Covid-Patienten. «Diese schreckliche Pandemie. Das ist kein schönes Ergebnis», sagte die Queen in dem Gespräch, das in der Nacht zum Montag veröffentlicht wurde.

Die 95-Jährige Regentin aus England war im Februar positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben des Palastes spürte sie «milde, erkältungsähnliche Symptome», führte aber trotzdem weiterhin leichte Aufgaben aus. Zuvor hatten sich ihr Sohn und Thronfolger Prinz Charles und dessen Ehefrau Herzogin Camilla infiziert. Die Queen ist aller Wahrscheinlichkeit nach dreimal geimpft. Nur die erste Impfung war öffentlich gemacht worden.

In dem Videogespräch unterhielt sich das Staatsoberhaupt auch mit medizinischem Personal der neuen «Queen Elizabeth Unit» im Royal London Hospital in der Hauptstadt, dessen Schirmherrin die Königin ist. Die Station zur Behandlung von Covid-Patienten mit 155 Betten wurde in nur fünf Wochen ausgebaut. «Es ist sehr interessant, nicht wahr - wenn es um etwas sehr Wichtiges geht, wie alle zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen – wunderbar, nicht wahr?», sagte die Queen. (dpa)