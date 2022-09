Foto von Queen-Trauerfeier wird in mehreren Foren diskutiert: „Wir, wenn wir den Aldi-Mittelgang ausräumen“

Von: Miriam Haberhauer

Großbritannien bereitet sich auf die Beerdigung Queen Elizabeth II. vor. Die traditionellen Inszenierungen wirken teilweise fast schon bizarr. Besonders ein Foto inspiriert online zu ungewöhnlichen Vergleichen.

London – Fünf Tage nach dem Tod der britischen Königin sind Menschen auf der ganzen Welt noch immer in tiefer Trauer. Mit Spannung werden aktuell die Vorbereitungen zu ihrem Begräbnis am 19. September verfolgt. Hierfür müssen unter anderem die sterblichen Überreste der verstorbenen Königin zur St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor überführt werden.

Trauerfeier für Queen Elizabeth II.: Twitter-Nutzer ziehen interessante Vergleiche

Bereits am 12. September wurde der Sarg in einer feierlichen Prozession vom Palast in Edinburgh zur St.-Giles-Kathedrale gebracht. Begleitet wurde er von König Charles III. und seiner Schwester Prinzessin Anne, tausende Menschen säumten die Straßenränder, um sich von ihrer Königin zu verabschieden.

Die Formalitäten und Protokolle der britischen Monarchie nehmen dabei für Außenstehende oftmals bizarre Formen an. Uniformiert, teilweise mit Perücken und historischen Accessoires ausgestattet, erweisen Angehörige des britischen Hofs Elizabeth II. die letzte Ehre.

Traditionelle Kostümierungen: Foto geht viral

Die ungewöhnlichen Inszenierungen amüsierte zahlreiche Twitter- und Reddit-Nutzer und sorgte für reichlich Gesprächsstoff. Besonders ein Foto wurde besonders oft geteilt. Abgebildet sind darauf zwei Männer in schwarzen Gewändern, mit Hut, beziehungsweise Perücke auf dem Kopf. In den Händen tragen sie ein riesiges Schwert, sowie einen überdimensional großen Zeremonienstab.

„Wie viel Schaden macht das Schwert wohl?“ – Nutzer erkennen PC-Spiel wieder

Die opulente Ausstattung der beiden vollbeladenen Männer brachte einen englischen Twitter-User zu einem ungewöhnlichen Vergleich. Er fühlte sich bei ihrem Anblick an das umfangreiche Angebot im Aldi-Supermarkt erinnert. Auf seinem Profil teilte er das Bild und schrieb dazu: „Meine Jungs und ich, wenn wir den Aldi-Mittelgang ausgeräumt haben.“

Einen anderen Nutzer erinnerte das Duo vielmehr an Figuren aus einem PC-Spiel. Auch er teilte das Bild mit seinen Followern: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gegen diese Typen in Elden Ring gekämpft habe.“ Sein Beitrag gefiel bislang bereits über 92.000 Nutzern.

„Ich frage mich, wo man diese Waffen herbekommt?“, fragte sich ein User. In den Kommentaren brach daraufhin eine Diskussion aus, welcher, aus dem PC-Spiel bekannten Waffe, das Schwert wohl am meisten ähnelt. „Was glaubst du, wie viel Schaden dieses Schwert anrichtet?“, setzte jemand die Diskussion fort. Auch auf Reddit diskutierten die Nutzer, an welche fiktiven Charaktere die Szene sie erinnerte.

Während des Trauermarsches am 12. September ereignete sich ein schockierender Zwischenfall: Ein Passant attackierte Prinz Andrew, den zweiten Sohn von Queen Elizabeth II., verbal. (mlh)