Radfahrer fährt Kind von hinten um – und will 4500 Euro Schadensersatz

Von: Robin Dittrich

Bereits im Jahr 2020 fuhr ein Radfahrer an der Grenze zu Belgien ein Kind um. Ein Gericht urteilte gegen den Radfahrer – der sieht sich jetzt selbst in der Opferrolle.

Kassel – Der Naturpark Hohes Venn liegt für viele Radfahrer an einer beliebten Strecke für eine Fahrrad-Tour. Im Jahr 2020 fuhr dort ein 63-jähriger Radler ein fünfjähriges Mädchen an, das daraufhin stürzte. Jetzt will der Unfallverursacher 4500 Euro Schadensersatz.

Radfahrer fährt fünfjähriges Mädchen um und verlangt Schadensersatz vom Vater

In den sozialen Medien sorgte eine Szene im Naturpark Hohe Venn in der Eifel für Empörung. Am ersten Weihnachtsfeiertag 2020 fuhr ein Radfahrer eine Fünfjährige um. Wie die belgische Sud Presse damals schrieb, stellte der Vater den Radfahrer daraufhin zur Rede: „Ich habe ihn gefragt, was mit ihm los sei.“ Daraufhin soll der Radfahrer verständnislos entgegnet haben: „Ich habe geklingelt, Sie müssen sich nur bewegen“.

Der Naturpark Hohe Venn liegt an der deutsch-belgischen Grenze, weshalb sich die Familie aus Belgien dort aufhielt. Der Vater erstattete nach dem Vorfall Anzeige gegen den Radfahrer, seine Tochter musste er ins Krankenhaus bringen. Auch das von ihm aufgenommene und mittlerweile wieder gelöschte Video des Vorfalls, auf dem das Umstoßen des Kindes zu sehen ist, lud der Vater in den sozialen Medien hoch. Eine Aktion, die ihn teuer zu stehen kommen könnte: Der Radfahrer verlangt jetzt Schadensersatz. In Kassel fuhr ein Fahrradfahrer eine Fußgängerin um und flüchtete anschließend.

Nachdem er ein kleines Kind umgefahren hatte: Radfahrer verlangt 4500 Euro Schadensersatz

Zunächst war der Radfahrer von einem Gericht schuldig gesprochen worden – allerdings ohne eine Strafe zu kassieren. Das Gericht gab zwar an, dass der Radfahrer „aus Mangel an Vorsicht“ gehandelt hatte, aber nicht die Absicht hatte, dem Kind Schaden zuzufügen. Wie unter anderem die Kronen Zeitung jetzt berichtet, klagte der Radfahrer den Vater im Gegenzug dafür an, dass er das aufgenommene Video veröffentlicht hatte.

Damit habe der Vater die Privatsphäre des 63-Jährigen verletzt. Das Gericht folgte der Ansicht des Radfahrers und gab ihm recht. Lediglich die Höhe des Schadensersatzes ist noch offen, der Radfahrer soll eine Summe von 4500 Euro fordern, da dies dem Wert des Fahrrads entspricht. Wie hoch die Schadensersatzsumme ausfallen wird und ob der Vater überhaupt zur Kasse gebeten wird, muss das Gericht erst noch entscheiden. Immer wieder Konflikte ergeben sich, weil Radfahrer auf dem Fußweg fahren. (rd)