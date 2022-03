Blaues Mysterium im Federmäppchen: Warum hat der Radiergummi zwei Seiten?

Von: Anna Lorenz

Wer sich an die Schulzeit zurückerinnert, weiß, dass er oft der Helfer in der Not war: Der Radiergummi. Blau und rot, so kennen wir ihn. Doch wieso hat er die zwei Seiten?

München - Schule. Erinnerungen werden wach. Während Unterricht heute, nicht zuletzt auch im Rahmen der Corona-Pandemie, zunehmend digitaler wird und viele Prüfungen mittlerweile online abgelegt werden, ist und bleibt einer der besten Freunde im Federmäppchen der Radiergummi.

Der „Ratzefummel“, der mittlerweile in verschiedensten Farben und Formen zum Sammlerobjekt avanciert ist und erst kürzlich Zentralgestalt eines Polizeigroßeinsatzes war*, kommt in der klassischen Variante in schlichtem Gewand daher. Die rote und die blaue Seite, von denen letztere deutlich kürzer ist, kennt jedes (einstige) Kind. Doch während die rote Hälfte ganz eindeutig zum Entfernen von Blei- und Farbstiftstrichen gemacht ist, zieht sich ein Mysterium durch Generationen an Schülern: Wofür ist die blaue Seite gut?

Federmäppchen-Freund Radiergummi: Wozu dient die blaue Seite?

Jeder kennt ihn: Der klassische „Ratzefummel“ ist blau und rot. Doch wieso? © Domnicky via www.imago-images.de

Mal Hand auf‘s Herz: Könnten Sie es sicher sagen? Der „Ratzefummel“ gehört zur Standardausstattung jedes Schülers und wird - damals wie heute - spätestens in dem Moment, in dem im Mathematikunterricht der Zirkel von Nöten wird, langeweilebedingt hart in Mitleidenschaft gezogen. Jahrelang Helfer in der Not, kennen wir unseren Federmäppchen-Freund aus Schultagen jedoch relativ schlecht. Oder wussten sie, dass seine Ahnentafel bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts zurückreicht?

Der Radiergummi ist der tägliche Begleiter bayerischer Schüler - wie momentan auch der Coronatest. (Symbolbild) © Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Erst im Jahr 1770 wurde das bis dahin verwendete Brot durch Kautschuk ersetzt; Entdecker dessen entfernender Wirkung waren übrigens zeitgleich, aber unabhängig voneinander, die Briten Edward Nairne und Joseph Priestley. Heute besteht der klassische Radiergummi aus Kunststoff oder Kautschuk, der beispielsweise auch in Yogamatten verwendet wird. Die blaue Seite bekommt zusätzlich Quarzmehl beigemischt, um fester und rauer zu sein.

Radiergummi: Dazu dient die blaue Seite

Und genau deshalb soll der Radierer, zumindest in der Theorie, mit der blauen Hälfte Tinte entfernen können. Auf dem Papier, wohlbemerkt - bei Farbe unter der Haut müssen deutlich schwerere Geschütze aufgefahren werden, wie Thomas Sembt vom Bundesverbandes Tattoo weiß. Doch auch Füller und Co. sind in der Praxis eher schlecht als recht geeignet, von der blauen Radiererseite entfernt zu werden. Das Abschleifen der obersten Papierfasern lässt die Tinte meist nicht verschwinden, sondern erzeugt in den meisten Fällen unschöne Löcher im Schulheft. Kein Wunder daher, dass sich unter Schülern und Schülerinnen seit langem der Tintenkiller durchgesetzt hat. Das blaue Radiergummi-Ende bleibt also meist zurecht unbenutzt übrig. Doch wir sehen es positiv: in weiß und blau hat es zumindest Symbolcharakter für den bayerischen Himmel. Oder was fällt Ihnen ein? (askl) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

