Radiosender plötzlich eingestellt – „Scheitern mit Ansage“

Von: Jakob Koch

Drucken Teilen

Der Radiosender Plattradio muss den Betrieb einstellen – in einem ersten Statement heißt es: „Wi hööpt, dat wi bald mehr seggen köönt.“ (Symbolfoto) © IMAGO (2) / ANP / Pond5 Images

Medienwächter haben einem Nischensender buchstäblich den Stecker gezogen. Dabei hat es mehrere Warnungen im Vorfeld gegeben.

Kiel – Ende, Aus, (vorerst) vorbei: Das Plattradio hat vom Medienrat der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) die Anweisung erhalten, den Sendebetrieb einzustellen. Begründet wird dieser drastische Schritt mit der mangelnden Staatsferne des Rundfunkangebots. Gleichzeitig wurde der Appell formuliert, dass das Land Schleswig-Holstein die Förderpraxis für Minderheitensprachen im Rundfunk ändern müsse.

Radiosender Plattradio von Medienanstalt plötzlich eingestellt – „Wi hööpt, dat wi bald mehr seggen köönt“

Die schwarz-grüne Regierung im hohen Norden unterstützt das plattdeutsche Radioprogramm durch den im März verabschiedeten Haushalt. 125.000 Euro sind dort verankert. Die Sendungen begannen im September in Zusammenarbeit mit dem NDR und dem Heimatbund. Bereits am Donnerstag gab der Radiosender selbst bekannt, dass er nicht mehr senden darf. Die letzten Radiobeiträge auf der Plattradio-Internetseite stammen vom Donnerstag (14. Dezember). „Wi hööpt, dat wi bald mehr seggen köönt“, heißt es in einem Statement von Plattradio – in Hochdeutsch also etwa, dass man hoffe, bald mehr sagen zu können, wie es weitergeht.

Radiosender: Plattradio Betreiber: Schleswig-Holsteinischer Heimatbund e.V. Auf Sendung seit: September 2023 Produktionspartner: NDR Förderung vom Land Schleswig-Holstein: 125.000 Euro

Von der Redaktion wurde von montags bis freitags ein einstündiges Programm aus Moderation, Musik und Nachrichten produziert – auf „platt“. Das Plattradio konnte dafür auch Material des öffentlich-rechtlichen Senders NDR nutzen.

Medienwächter mit Appell an das Land Schleswig-Holstein – Entscheidung noch nicht rechtskräftig

Der Medienrat betonte, dass der Staat keinen Einfluss auf die Programmgestaltung oder die Programminhalte des im September 2023 gestarteten Projekts haben dürfe. „Daher appellieren wir an das Land Schleswig-Holstein, die Förderung von Minderheitensprachen im Rundfunk nunmehr langfristig und staatsfern anzulegen.“ Die Entscheidung über das Verbreitungsverbot sei noch nicht rechtskräftig, wurde am Freitag mitgeteilt.

Thomas Losse-Müller, Medienpolitiker und ehemaliger SPD-Fraktionsvorsitzender, äußerte sich bedauernd über das Scheitern des Radioprojekts. Er betonte, dass es ausreichend Warnungen wegen der fehlenden Staatsferne gegeben habe und das Scheitern vorhersehbar gewesen sei. Losse-Müller bezeichnete die Situation als traurig für das Plattdeutsche und frustrierend für die engagierten Menschen und Partner des Programms. Er äußerte die Befürchtung, dass das Plattradio in Zukunft nicht mehr existieren könnte.

Plattdeutsch in Deutschland gilt als bedrohter Dialekt

Plattdeutsch, auch Niederdeutsch genannt, wird hauptsächlich in Norddeutschland gesprochen, insbesondere in den Regionen Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg. Plattdeutsch oft als bedrohte Sprache betrachtet, da sie im Alltag und in den Medien zunehmend von hochdeutschen Varianten verdrängt wird. Wie viele Menschen „Platt“ sprechen, ist unklar. Schätzungen des Goethe-Instituts deuten darauf hin, dass 2,5 Millionen Menschen Plattdeutsch verstehen oder sprechen können.