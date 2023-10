Krieg in Israel: Mutter spricht über getötete Tochter – und den Inhalt ihrer „Abschieds-SMS“

Interview in Zeiten der Trauer und des Terrors: Hannie Ricardo (r.) hat beim Hamas-Angriff auf Israel ihre Tochter Oriya (l.) verloren. © Screenshot Twitter/@thereidout

Dem Terrorangriff der Hamas auf Israel fallen Tausende Menschen zum Opfer. Auch Oriya Ricardo. Ihre Mutter will ihr ein Gesicht und eine Stimme geben.

New York – Mehr als Tausend Tote. Mit ihrem Terrorangriff auf Israel hat die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas nicht nur unendliches Leid über Israel gebracht. Sondern über die gesamte jüdische Gemeinde rund dem Erdball.

Das Morden hat zur Folge, dass die allermeisten der Getöteten für die Welt nie ein Gesicht bekommen werden. Zu unfassbar groß ist die Zahl der Leichen, die Zeugnis davon sind, wie brutal und rücksichtslos die schwerbewaffneten Angreifer in ihrem Wahn vorgingen, die damit einen Krieg in Israel entfesselten.

Krieg in Israel: Oriya Ricardo stirbt auf Festival nahe dem Gazastreifen

Oriya Ricardo aber soll eben nicht gesichtslos bleiben für die Öffentlichkeit, die einmal mehr vor Augen geführt bekommt, welcher Hass im Nahen Osten seit Jahrzehnten gärt und sich immer wieder Bahn bricht. Dafür will ihre Mutter sorgen, die sich in einem MSNBC-Interview über den Tod der jüngsten ihrer drei Töchter äußert, die nur 26 Jahre alt wurde. Dabei ringt die in New York lebende Sängerin und Gesangslehrerin immer wieder sichtlich um Fassung.

Oriya hatte mit Tausenden anderen Musikfans auf dem Supernova-Festival unweit der Grenze zum Gazastreifen gefeiert, bei dem die Hamas-Kämpfer ein Blutbad anrichteten. Allein hier töteten die Angreifer mehr als 260 Menschen und verschleppten unzählige weitere, darunter vermutlich auch die Deutsche Shani Louk.

Krieg in Israel - Hannie Ricardo sucht ihre Tochter: Am Dienstag wird Oriyas Leiche gefunden

Hannie Ricardo selbst wusste nach eigenen Angaben zunächst gar nicht, dass Oriya auf dem Festival war. „Als ich mitbekommen habe, dass sie vermisst wird, habe ich versucht, jede mögliche Information von meinen Freunden in Israel zu bekommen. Und einen Flug zu ergattern“, schildert sie.

Am Montag sei sie angekommen, also knapp zwei Tage nach dem Massaker: „Da habe ich immer noch gehofft, dass sie auf der Liste der Vermissten stehen würde.“ Es folgt eine lange Pause, in der sich Ricardo sammeln muss, ehe sie hinzufügt: „Sie haben sie am Dienstag gefunden.“

Kurz vor ihrem Tod hatte Oriya noch eine Nachricht verschickt – die letzte an ihre Mutter. Sie lautete: „Mama, ich liebe dich so sehr.“ In der Bild sagte sie dazu: „Heute weiß ich: Das war ihre Abschieds-SMS. Sie wusste wohl, dass sie in Lebensgefahr ist.“

Krieg in Israel - Hannie Ricardo über Tochter Oriya: „Sie war die Kraft meines Lebens“

Das MSNBC-Interview nutzt Ricardo auch, um ihre augenscheinlich von Lebenslust erfüllte Tochter den Zuschauern näherzubringen. „Es fällt mir schwer, in der Vergangenheit über sie zu sprechen“, beginnt sie, doch dann tut sie es doch – für sich, aber noch mehr für ihre Tochter: „Sie war, wie ihr Name schon sagt, ein helles Licht, sie hat alles erstrahlen lassen. Eine sehr glückliche Frau, die es geliebt hat zu feiern und immer im Zentrum stand. Sie war die Kraft meines Lebens.“

Doch es geht für Ricardo in dem Gespräch nicht nur um Oriya. „Ich denke, dass ich über und für sie sprechen muss. Und auch für die 1200 jungen Menschen, die von Hamas massakriert wurden“, betont sie und fährt in Richtung der Angreifer fort: „Sie haben kein bisschen Menschlichkeit in sich.“

Deshalb plädiert sie dafür, die finanzielle Unterstützung für Palästina zu überdenken: „Ich möchte, dass die Welt weiß, dass jeder Dollar, der dorthin geht, in den Terror fließt. Nichts davon geht an die armen Menschen, die in Gaza leben. Sie könnten diesen Ort in ein Paradies verwandeln, mit dem Geld, dass sie von der EU, der UN und anderen erhalten.“

Raketen am Himmel: Diese Aufnahmen zeigen, wie der Iron Dome einige Flugobjekte abfängt. © EYAD BABA / AFP

Krieg in Israel - Hamas greift Israel an: „Ich kann diese Monster nur mit den Nazis vergleichen“

Sie fühlt sich an eine Zeit zurückerinnert, die sie selbst und auch die allermeisten der Getöteten zum Glück nur von Erzählungen oder alten Aufnahmen kennen: „Ich kann diese Monster, diese Unmenschen, nur mit den Nazis vergleichen. Den Holocaust. Es ist dieselbe Sorte Mensch.“ Für Ricardo steht deshalb fest: „Die Welt muss sie bekämpfen.“

Ihr sei bewusst, dass Israel Gaza bombardiere: „Aber wir haben nie angefangen, wir haben immer nur geantwortet.“ Wobei ihr auch klar ist, dass es auch im Gazastreifen unschuldige Opfer gibt und geben wird: „Ich fühle mit den Palästinensern, aber sie sind Geiseln in den Händen der Hamas, des Iran und aller dieser Terroristen. Die haben kein anderes Ziel im Leben als so viele zu töten wie möglich.“

Dieser Blutdurst beschränke sich keinesfalls auf die Juden. Auch Amerikaner würden zum Ziel werden: „Das haben sie bereits getan, am 11. September 2001. Und dieses Massaker in Israel ist noch schlimmer als der 11. September. Das ist unser 11. September und meine Tochter ist eine von ihnen.“

Krieg in Israel: „Wie viele wären tot, wenn wir den Iron Dome nicht hätten?“

Das Plädoyer im US-TV war für sie nur der Anfang: „Mein Herz ist in viele Stücke gebrochen. Aber ich würde überall hingehen, um über und für sie zu sprechen. Und gegen diesen Terrorismus, der in Gaza vor sich geht, während alle Israel beschuldigen.“

Dass Israel immer wieder Massaker in Gaza vorgehalten werden, ist für Ricardo eine Ungeheuerlichkeit: „Wie kann man es wagen?“ Diese Kritiker müssten auch bedenken: „Was ist mit uns? Mit unseren Kindern?“

Auch die Hamas setzt nicht nur auf ihre bewaffneten Bodenkämpfer, sondern beschießt den Nachbarstaat eben auch mit Raketen. Deshalb fragt Ricardo unter Hinweis auf den hochmodernen Raketenabwehrschirm, mit dem sich Israel vor Luftschlägen schützt: „Wie viele wären tot, wenn wir den Iron Dome nicht hätten? Wie viele?“ Das will sich wohl wirklich niemand ausmalen. Die Antwort wäre noch weit grausamer als die Realität.

