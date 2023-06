Kinder, Frauen, Karriere: Rammstein-Frontmann Till Lindemann privat

Von: Johannes Nuß

Wer ist der Sänger der Band Rammstein, Till Lindemann? Eine Spurensuche über den Provokateur, Hobby-Angler und ausgebildeten Korbmacher, der in der DDR aufwuchs.

München/Leipzig – Viel ist über das Privatleben des Rammstein Frontmanns Till Lindemann (60) nicht bekannt. Wer ist der Mann, den inzwischen mehrere Frauen beschuldigen, sexuelle Gewalt anzuwenden, in Wirklichkeit? Unter anderem lautet aktuell der Vorwurf, dass Frauen bei Rammstein-Konzerten gefügig gemacht worden sein sollen. Selten bis gar nicht äußert der Sänger sich zu seinem Privatleben. Und wenn Lindemann dies doch tut, dann bleiben meist viele Fragen offen.

Kinder, Frauen, Karriere: So soll Rammstein-Frontmann Till Lindemann privat ticken

Er ist das Gesicht der Rocker aus Leipzig: Till Lindemann, Leadsänger von Rammstein. Geboren am 4. Januar 1963 in der DDR-Bezirkshauptstadt Leipzig als Sohn des bekannten Kinderbuchautors Werner Lindemann und der Journalistin Gitta Lindemann, wuchs der Musiker mit seiner sechs Jahre jüngeren Schwester in Wendisch Rambow und Rostock in Mecklenburg-Vorpommern auf.

In seiner Freizeit geht der passionierte Provokateur und ausgebildete Korbmacher seinen Hobbys, dem Angeln und Jagen, nach. Dem Wasser war er schon früh in seiner Kindheit verbunden, besonders Schwimmen wurde zur Leidenschaft. Lindemann musste dies aber in Jugendjahren wieder aufgeben, nachdem der Staatssicherheits-Apparat der DDR auf ihn aufmerksam wurde. Der Vorwurf lautete damals, dass er bei einem Schwimmwettkampf im Jahr 1979 den gegnerischen Athleten aus Westdeutschland zu nahe gekommen sein soll.

Rammstein-Sänger Till Lindemann (60): Frühe Heirat und erste Tochter mit 22 Jahren

Bereits in jungen Jahren ging Lindemann den Bund der Ehe ein, bekam im Alter von 22 Jahren im Jahr 1985 seine erste Tochter Nele, die er sieben Jahre lang alleine aufzog. Der Rammstein-Sänger ist geschieden, hat noch eine weitere Tochter Marie-Louise (geb. 1993) und nach eigenen Angaben auch einen Sohn, wie er im Interview mit dem Magazin Playboy im Jahr 2017 sagte. Wie er selber preisgab, ist er der Patenonkel des ältesten Sohnes von Joey Kelly.

Zwischen 2011 und 2015 war Lindemann mit der Schauspielerin Sophia Thomalla liiert. Inzwischen ist Lindemann sogar Großvater: Tochter Nele brachte 2008 ihren ersten Sohn Fritz zur Welt.

Bis zur Wende arbeitete der Leadsänger der Band Rammstein in der ehemaligen DDR als Korbmacher

Lindemann arbeitetet bis zur Wende als Korbmacher und Bautischler, wie es in einem Bericht des MDR heißt. Daneben spielte er Schlagzeug in der Band „First Arsch“, bevor er Ende der 1980er Jahre seinen jetzigen Bandkollegen von Rammstein begegnete. 1994 fand schließlich das erste Rammstein-Konzert in Lindemanns Geburtsstadt Leipzig statt.

Unter guten Sternen stand der Beginn damals nicht: Es sollen nur 15 Gäste anwesend gewesen sein bei diesem Konzert. Was folgte, war ein gigantischer Aufstieg. Heute ist Rammstein die bekannteste deutsche Band weltweit. Wären da nicht die schlimmen Vorwürfe. (jon)